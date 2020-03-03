又爆漲！這檔ETF漲近一根停板 比台股還飆

美股狂飆，台股掛牌ETF跟踩油門！統計今（3）天漲幅十大ETF，普遍翻漲3%以上，群益NBI生技（00678）挾題材利多，更飆出9.7%漲幅，直逼一根停板，高居第一；傳出該ETF爆紅也和特定媒體宣傳有關，對此群益投信表示ETF溢價已經超過6%，呼籲投資人留意。

近期台股ETF因市場宣傳加上ETF能見度提高，愈來愈常見劇烈起伏，不久前高配息的國泰股利精選30，電視放送後，隔天漲停，投資人都還記憶猶新。今天台股飆漲，又有ETF「奇象」發生，群益NBI生技因特定買單連敲，開盤半小時急漲9%，此後拉回又擴大漲，到尾盤仍漲2.22元收24.9元，超高漲幅吸引市場關注。

據統計，NBI指數2日收漲4.5%，今天台股漲幅十大ETF，第二名的富邦NASDAQ正2也不過漲4.8%，群益NBI生技卻漲近一根停板，不引起注意也難。

根據群益投信官網，因群益NBI生技市價漲太兇，淨值所換算的溢價也高達6.2%，波動明顯提高；法人評估，明天ETF開盤靠攏淨值，可能出現重挫，呼籲投資人留意。

群益NBI生技ETF經理人林孟迪補充，NBI指數最大成分股GILD 2日宣布抗新冠肺炎用藥「瑞德西韋」展開第三期臨床，股價應聲漲8.7%，激勵NBI勁揚。

此外，川普也下令加速疫苗研發，市場期待NBI複製SARS期間表現。2003年2月1日SARS首例病患通報後，至7月5日疫情大幅降溫，NBI期間大漲40.8%，AMEX生技指數30.5%，MSCI世界醫療保健指數12%，標普500健保指數漲11.8%，以NBI漲勢最猛。

就過去報導，群益NBI生技曾在電視等媒體多次宣傳，但效果都沒今天大，包括成交量近乎倍增到2,922張，溢價異常衝高，應留意溢價收斂後才是合理價格。