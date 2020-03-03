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劉揚偉：鴻海EV新品2021年上市 毛利率拚10%目標不變

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

鴻海（2317）董事長劉揚偉今（3）日在電話法說會上提到，鴻海積極布局EV（電動車）產業應用，目前EV的布局都相當順利，相關產品應該會在2021年上市，因此毛利率提升目標仍有信心，短期季節波動不影響長期毛利率成長到10%規劃。

對於短期第1季營運看法，劉揚偉表示，跟去年來看今年首季疫情影響較大，畢竟2月大概看來因為疫情都沒在生產，去年同期並無此情況，不過毛利率提升計畫先前規劃2025年達10%長期方向並無改變。

劉揚偉也表示，鴻海在汽車零組件布局有許多響噹噹的大客戶，過往缺乏整車設計能力，此次和裕隆合作能補足鴻海整車設計能力，把擅長的零組件，變成一個平台提供給未來的汽車客戶，車種也不會侷限於電動車，包含油電混合與電動車兩類，不過鴻海集團不會直接參與整車製造，而是和裕隆集團充分合作。

鴻海今年1月直接或間接控股之子公司擬與飛雅特克萊斯勒汽車公司簽訂合作框架協議，共同開發及生產純電動汽車，及經營車聯網業務。

另外鴻海公司2月7日也公布擬與裕隆就裕隆轉投資之華創車電技術中心股份有限公司進行策略合作，共同投資新設合資公司，以發展汽車相關業務。

鴻海 裕隆集團 劉揚偉

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