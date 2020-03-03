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台股大漲 權證市場加溫

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股今（3）日在美股大漲帶動，以高盤開出。圖／聯合報系資料照片
台股今（3）日在美股大漲帶動，以高盤開出。圖／聯合報系資料照片

台股今（3）日在美股大漲帶動，以高盤開出，雖指數受制於上檔5日線反壓，但在權王台積電（2330）走勢穩健下，終場指數大漲157點、以11,327點做收；隨現貨市場大漲，權證市場也見帶量增溫，其中，連結台積電的台積電永昌96售09（05980P）為最熱門的權證。

新冠肺炎疫情在中國已經緩步降溫，市場預期，在中國各地復工回穩前，比較難看到營運回溫，不過，由於中國以外的地區疫情持續擴散，使得市場買盤仍有遲疑，分析師認為，從技術面來看，台股持續壓在月線下，至少要看到指數重新站穩月線，多方才有再上攻的動能，

只要接下來疫情降溫，第2季台股行情仍可期待。權證市場方面，隨現貨市場反彈，投資人追價意願也略微增溫，整體市場量能較前一日略增為32.63億元，占大盤比重為1.63%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為27.83億元，認售權證成交金額為4.8億元，認購權證成交金額占總成交金額85.28%；認購、認售比值為5.79倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結國泰A50正2（00655L）的A50正2群益9A購01（053314），成交金額為1,135萬元；認售排名第一的連結台積電的台積電永昌96售09，成交金額為1,682萬元。

其中值得注意的是，在今日十大熱門權證中，有5檔為連結台積電，其中，2檔認購、3檔認售，再加上1檔加權指數的認售權證也進榜，顯示在新冠肺炎疫情在未見落幕跡象前，投資人逢反彈仍偏向賣方，操作可先逢高汰弱，重新尋找潛力個股逢低布局。

認售權證 台積電 認購

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