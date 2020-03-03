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SE2在鄭州最後測試 里昂喊買大立光、鴻海

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
外資調查，上半年iPhone 11機種仍有強出貨，SE2也將亮相，蘋概股後市旺。來源／燦坤
外資調查，上半年iPhone 11機種仍有強出貨，SE2也將亮相，蘋概股後市旺。來源／燦坤

新冠肺炎衝擊，繼摩根大通、滙豐證券下調手機出貨，里昂證券最新報告以「只是遞延、不是大砍」說明iPhone訂單調整，預期上半年iPhone 11仍出貨5,800萬支，iPhone SE2也將亮相，表現可期，並力挺大立光（3008）、鴻海等蘋概股，加持蘋概大軍上衝。

里昂新報告更新iPhone 11和iPhone SE2動向，為強調蘋概股動能不變，第一個副標寫下訂單只是遞延，沒有大修。

據調查，蘋果原訂上半年iPhone 11要出貨5,900萬支，直追2018年iPhone 8大循環的5,800萬支，里昂掌握11系列仍會在第1季出貨少量，其他訂單第2季回補，兩季合計5,800萬支，「還是很強」（still strong）。里昂對1、2季整體iPhone出貨則預估4,000萬及4,400萬支。

此外，里昂也調查，蘋果可望在3月推出平價版iPhone SE2，目前機種已在鄭州進行最後生產驗證測試，新冠肺炎讓此程序遞延了兩周，通過後有望迅速發表。設計幾乎比照iPhone 8。

里昂比喻SE2就是「iPhone 8翻版」，將採用4.7吋LCD螢幕，一顆1,200萬畫素的後鏡頭及一顆700萬畫素鏡頭，有Touch ID功能，供應鏈也幾乎都是iPhone 8部隊：JDI和夏普供貨LCD面板，大立光主攻後鏡頭，玉晶光攻前鏡頭，臻鼎供貨近九成的PCB，其餘台郡，鴻海、和碩代工比重則各半。

里昂表示，新冠肺炎對SE2影響較大，但主要也是訂單遞延，預估第1季出貨僅200萬支，第2季有1,200萬支，前估兩季為500萬和900萬支，累積都是1,400萬支。

基於前景看好，里昂重申大立光、鴻海、台郡、三星、LG Innotek和Sony買進，大立光目標價為5,730元，鴻海92.85元，台郡155元。

iPhone 鴻海

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