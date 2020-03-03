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台積電大漲 這家外資客戶搶到294元速賺百萬

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

美股破底翻，台積電（2330）今熱量大漲，帶台股向上衝，其中，外資著眼台積電昨日大跌，上演多空激戰，盤後多達23筆鉅額交易，最低成交價僅294.61元，跌破300元！試算該買家接到超便宜的台積電，今天帳上已獲利百萬元。

該筆交易由高盛證券進行對敲，買賣方僅交易60張，但因價格極低，法人推算買家若為同一人，該客戶今天帳上單筆的未實現獲利最高152萬元（盤中高點320元），報酬率8.6%，而台積電今日最大漲幅2.8%。

294.61元也是台積電今年鉅額交易最低成交價，去年底以來，台積電多在300元上游走，連法人都說很久沒看到台積電能成交在「三」字頭以下。不過該買家究竟賺多少？仍要對比總成本才知道。

分析師表示，台積電鉅額交易破300元，反映有外資很保守，也有外資很樂觀，撿到200多元的客戶應該覺得超值。另以2日台積電盤中最低308元，高盛還有一筆60張的鉅額交易成交在307.31元，其他外資均敲在308元之上。

包括台灣匯立（前里昂）、瑞士信貸、瑞銀和摩根大通證券，2日都有客戶積極交易台積電，推升鉅額交易多達23筆。

合計外資鉅額交易台積電6,460張，總額20億元，計入盤中，外資賣多於買，共賣超台積電3.5萬張，持股降至1,999萬張，破2,000萬，持股比77.11%。

內資則比外資積極，昨投信連三買，自營商不論自營、避險也雙雙大買千張；若今天出場，相關押寶者也獲利可觀。

台積電 外資

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