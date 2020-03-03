聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股大漲157點收11,327點 5日均線得而復失
美股四大指數迎來強勁反彈，帶動今（3）日台股開盤隨即大漲百點，盤中在權值股領軍下，指數一度來到11,390點，不過市場風險意識仍高，尾盤遇到反彈的獲利了解賣壓，投資人腳底抹油，使指數漲點收斂，終場上漲157.26點、漲幅1.41%，指數收在11,327.72點，成交量達1,616.24億元，5日均線得而復失。
蘋概三王開高走揚，台積電（2330）今日領軍反彈，股價站上5日均線，收漲2%；鴻海股價也走揚，收在81元，站回年線之上，關注下午舉行的法說會。
今日漲幅最亮眼的大立光，股價一舉跳空站上5日均線和半年線，大漲200元或4.5%。
盤面上強勢股在印刷電路板族群，齊力走揚，金像電、瀚宇博、博智領頭攻上漲停，帶動台表科、健鼎與楠梓電等走揚超過6%。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於負乖離過大，台股今日上演跌深反彈，昨日道瓊漲逾千點，但觀察到今日台股漲約1.4%，韓股開高走低，後續台股走勢仍要視美股表現，留意月中美國聯準會決策、上市櫃公司2月營收表現等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言