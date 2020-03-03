台股大漲157點收11,327點 5日均線得而復失

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延，市場瀰漫恐慌情緒，上周美股狂瀉，道瓊指數累計下跌超過3500點，重挫逾12%，創金融海嘯以來最慘紀錄；雖有部分投資人認為，可趁此機會，逢低進場，但華爾街投行分析，有3大風險因素，仍待觀察，投資人或許得再想想。

2020-03-03 09:25