日系外資下修玉晶光EPS預估 重申買進目標價668元

日系外資看好玉晶光（3406）長期結構成長趨勢不變，預估除將是蘋果下半年新iPhone飛時測距鏡頭（ToF）供應商，也將是7片式鏡頭第二供應商，重申買進評等，目標價上看668元，但為反映新冠肺炎疫情對供給及終端需求的影響，下修玉晶光今年每股盈餘預估至27.16元。

日系外資表示，預估到2月底，玉晶光產能恢復進度符合預期，但受疫情影響，仍面臨部分物流問題、及終端需求下修的風險，不利短期出貨，預估玉晶光今年第1季營收約23.8億元，季減37%，年增214%，毛利率降至36.6%，較原預估首季營收32.3億元、毛利率40.9%低。

日系外資指出，玉晶光是蘋果鏡頭第二供應商，今年下半年可望成為新iPhone全新飛時測距（ToF）鏡頭主要供應商，另外，玉晶光在驗證新款7片式廣角鏡頭的進度符合預期，可望成為第二供應商，加上玉晶光今年預計擴產約20~30%計畫不變，日系外資看好玉晶光長期結構成長趨勢不變。

日系外資雖為反映新冠肺炎疫情的影響，下修玉晶光今年每股盈餘預估至27.16元，下修幅度為19%；但是重申買進評等，目標價上看668元。

蘋概股今（3）日走揚，台積電、大立光、鴻海等股上漲之外，玉晶光今日以510元開高，一度拉升至515元，盤中漲幅4.8%。