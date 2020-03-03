皇將估今年業績逐季成長 在手訂單已排至年中

客製化製藥包裝設備廠皇將（4744）表示，對第1季營運仍維持正向看法，因新型冠狀病毒疫情爆發，全球民眾更重視養生保健，預計保健藥品需求將會增加，進而帶動醫藥包裝設備之市場，今年營運有望逐季攀高、成長可期。

皇將表示，近期爆發的新型冠狀病毒疫情對公司未造成衝擊，主要是公司的生產基地在台灣，故產線不受影響，在手訂單亦無取消的情形，雖然設備業出貨流程中需由海外原廠至工廠進行驗證，但台灣防疫措施完善，因此不影響客戶來台驗證。

根據研調機構IMS統計，2020年全球藥品市場將突破1.4兆美元，此龐大商機亦將帶動相關製藥設備業的成長。皇將表示，目前美國與印度是全球主要的製藥市場，亦是公司主力耕耘的兩大區域，尤其在美國的布局已從美西擴展至美東，2019年業務成長快速，營運占比已與印度並列前兩大，亦將是未來主要的成長引擎。

皇將的競爭優勢來自於客製化整線設備之整合能力，自有品牌「CVC」產品提供客戶製藥包裝完整的解決方案。公司表示，除了「CVC」膠囊／錠劑包裝線，近年並積極投入全自動液充／粉充設備研發，持續有新產品問市。目前在手訂單之出貨時程已安排至今年中旬，預期全年營運將可逐步攀高。