日系外資反映疫情下修大立光目標價至5,240元 重申買進

新冠肺炎疫情擴散，衝擊智慧手機需求，日系外資最新報告表示，反映肺炎疫情衝擊，今（3）日下修大立光（3008）今、明兩年每股盈餘預估，分別為235.25元、263.18元，目標價則由5,500元下修至5,240元，但重申買進評等。

日系外資表示，受新冠肺炎疫情影響，先前已調降今年中國市場智慧手機出貨至3.5億支，年減8%，今年第1季、第2季中國市場智慧手機出貨分別年減30%、10~20%。

日系外資認為，終端需求因為疫情走弱，雖然影響大立光近期營運展望，但有助紓解產能吃緊疑慮，由於大立光產能多數在台灣，受疫情影響較小，可以利用淡季準備未來需求，預估大立光第2季營收季增約26%。

日系外資看好大立光在6片式、7片式、8片式鏡頭及高階規格鏡頭的領先，且認為多鏡頭、更大尺寸感測器、更高規格鏡頭的趨勢不變，但為反映疫情衝擊，決定下修大立光2020年、2021年每股盈餘預估，降幅分別為14.4%、5.6%。

日系外資重申大立光買進評等，但目標價由5,500元下修至5,240元，預估股價仍有約19.6%的潛在上漲空間。

台股今日反彈大漲，大立光今日以4,555元開高，一度拉升至4,620元，盤中漲幅逾半根停板；蘋概股今日也是走強，包括台積電、鴻海、玉晶光、和碩、瑞儀等，也都是上漲的表現。