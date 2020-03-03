日系外資反映疫情下修大立光目標價至5,240元 重申買進

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新冠肺炎疫情擴散，衝擊智慧手機需求，日系外資最新報告表示，反映肺炎疫情衝擊，今（3）日下修大立光（3008）今、明兩年每股盈餘預估，分別為235.25元、263.18元，目標價則由5,500元下修至5,240元，但重申買進評等。

日系外資表示，受新冠肺炎疫情影響，先前已調降今年中國市場智慧手機出貨至3.5億支，年減8%，今年第1季、第2季中國市場智慧手機出貨分別年減30%、10~20%。

日系外資認為，終端需求因為疫情走弱，雖然影響大立光近期營運展望，但有助紓解產能吃緊疑慮，由於大立光產能多數在台灣，受疫情影響較小，可以利用淡季準備未來需求，預估大立光第2季營收季增約26%。

日系外資看好大立光在6片式、7片式、8片式鏡頭及高階規格鏡頭的領先，且認為多鏡頭、更大尺寸感測器、更高規格鏡頭的趨勢不變，但為反映疫情衝擊，決定下修大立光2020年、2021年每股盈餘預估，降幅分別為14.4%、5.6%。

日系外資重申大立光買進評等，但目標價由5,500元下修至5,240元，預估股價仍有約19.6%的潛在上漲空間。

台股今日反彈大漲，大立光今日以4,555元開高，一度拉升至4,620元，盤中漲幅逾半根停板；蘋概股今日也是走強，包括台積電、鴻海、玉晶光、和碩、瑞儀等，也都是上漲的表現。

大立光 疫情

延伸閱讀

影／新冠肺炎及SARS皆相挺 賴清德感謝康那香助防疫

蘇揆立院報告「肺炎防治及紓困振興特別預算案」

蘋果飆漲逾9% 台股蘋概族群價量齊揚

大立光受疫情影響 日系外資下修目標價仍喊買

相關新聞

台股盤中大漲逾200點 彈上5日均線

美股開高走高，四大指數迎來強勁反彈，激勵市場信心，帶動今（3）日台股開盤大漲109點，且在權值股領軍下，不僅站上11,3...

鴻海傳獲急單 法說前不畏外資連三賣股價重回80元之上

鴻海（2317）今（3）日下午將召開法說會，市場關注中國各生產廠區的復工進度，及對首季的產業展望等，都等著董事長劉揚偉說...

美股大漲逾千點 法人看連動效應支撐台股

美股揮別下跌陰霾一口氣大漲逾千點，預期台股在連動效應之下，法人認為，有望促進投資信心回籠，加上此次順利回測年線，將讓台股...

股災來襲準備逢低進場？投資人得先認清這3大風險

COVID-19（新冠肺炎）疫情蔓延，市場瀰漫恐慌情緒，上周美股狂瀉，道瓊指數累計下跌超過3500點，重挫逾12%，創金融海嘯以來最慘紀錄；雖有部分投資人認為，可趁此機會，逢低進場，但華爾街投行分析，有3大風險因素，仍待觀察，投資人或許得再想想。

美股報復性反彈 吳佩奇：波動大可採跨式操作因應

在新冠肺炎疫情於多個地區快速擴散之下，國際資金自風險資產撤出，上周美股呈現連續下滑走勢，美股主要指數除費半指數之外，累計...

環球晶股價反彈 盤中漲近3%

環球晶（6488）股價先前波段高點來到465元，股價面對全球股市震盪，一度展現逆勢上揚力道，近日雖修正拉回，但技術面上，...

日系外資下修玉晶光EPS預估 重申買進目標價668元

日系外資看好玉晶光（3406）長期結構成長趨勢不變，預估除將是蘋果下半年新iPhone飛時測距鏡頭（ToF）供應商，也將...

皇將估今年業績逐季成長 在手訂單已排至年中

客製化製藥包裝設備廠皇將（4744）表示，對第1季營運仍維持正向看法，因新型冠狀病毒疫情爆發，全球民眾更重視養生保健，預...

日系外資反映疫情下修大立光目標價至5,240元 重申買進

新冠肺炎疫情擴散，衝擊智慧手機需求，日系外資最新報告表示，反映肺炎疫情衝擊，今（3）日下修大立光（3008）今、明兩年每...

新客戶NIKE 4月出貨 冠星-KY股價急拉

紡織股后冠星-KY（4439）主要客戶包括Adidas、Puma、Gap去年拉貨積極，帶動冠星-KY去年合併營收達73....

群電Q1受疫情影響有限 外資正面看待全年營運重申加碼

群電（6412）去年營收及獲利同創新高，在復工率提升下，預期今年第1季受新冠肺炎疫情的影響有限，全年營收及獲利可望再創高...

外資回頭轉買 明基材早盤反彈上攻

偏光片廠明基材（8215）今（3）日在台股大盤開紅激勵下，中止連兩個交易日下跌頹勢，反彈上攻，早盤最高一度漲至19.25...

熱門新聞

外資大提款連11賣 台積電年後市值蒸發5,704億

台股跌121點、守住萬一關卡 三大法人賣超179.18億

台股守年線，外資連七賣，後市操作宜謹慎

年後三大法人齊買 這檔股票飆上漲停創新高

外資近10日倒貨逾16萬張 台積電300元保衛戰開打

鴻海電話法說會前夕…股價跌破80元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。