台股盤中大漲逾200點 彈上5日均線

美股開高走高，四大指數迎來強勁反彈，激勵市場信心，帶動今（3）日台股開盤大漲109點，且在權值股領軍下，不僅站上11,300點關卡，且指數漲點持續擴大，漲逾200點，最高來到11,381點，彈回5日均線之上。

市場期待降息利多，加上周二G7更將進行緊急電話會議討論合作，激勵整體股市強勁跌深反彈，道瓊創下11年來最大漲幅及史上最大漲1,200點，終止連七個交易日慘崩近4,000點的跌勢，今日美股期貨電子盤早盤延續漲勢，不過盤中漲幅收斂，使亞股中的日股翻黑，韓股、港股開高走低，而陸股維持開高走高表現。

就權值股來看，蘋概三王開高走揚，台積電（2330）今日領軍反彈，股價站上5日均線；鴻海也走揚站回80元大關以及年線之上，關注下午舉行的法說會；今日漲幅最亮眼的大立光，股價一舉跳空站上5日均線和半年線，大漲超過220元。

今日強勢股在印刷電路板族群，齊力走揚，金像電、瀚宇博、博智領頭攻上漲停，帶動台表科、健鼎、楠梓電、欣興等走揚超過6%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，由於負乖離過大，台股今日上演跌深反彈，昨日道瓊漲逾千點，但觀察到今日台股漲約1.4%，韓股開高走低，後續台股走勢仍要視美股表現，留意月中的Fed、上市櫃公司2月營收表現等。