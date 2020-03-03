新客戶NIKE 4月出貨 冠星-KY股價急拉

紡織股后冠星-KY（4439）主要客戶包括Adidas、Puma、Gap去年拉貨積極，帶動冠星-KY去年合併營收達73.7億元，年增率27.7%，刷新歷史紀錄，去年每股稅後純益（EPS）亦可望創下歷史新高。

冠星-KY表示，去年獲利表現亮眼擬走高股利政策，此外，新客戶NIKE將在4月出貨，對今年展望樂觀。冠星-KY今日股價反彈，盤中來到161元，漲幅逾6%。

冠星-KY是運動服飾短纖布料大廠，去年底以158元掛牌上市，股價一度來到217元，不過，受到大盤走跌影響，目前股價已回到承銷價的區間水準。

冠星-KY表示，公司的工廠於柬埔寨與越南，2月營收預計與去年同期相當，預期3月份開始營運會急起直追，由於運動及戶外休閒服飾消費市場持續看好，3月營收將會有比較亮麗的表現。

新冠肺炎來勢洶洶，對各產業皆帶來巨大影響，不過，冠星-KY表示，第1季本來就是傳統淡季，因此預估第1季營收將不至於受到疫情影響而衰退，而第2季、第3季為傳統旺季，新客戶NIKE也將於今年陸續貢獻營收獲利，使今年前景看好樂觀。

在品牌發展海外採購策略方面，冠星-KY表示，公司柬埔寨織造染整一體廠，具發展利基，往下游進行發展，因長期與品牌合作關係良好，為符合品牌要求，並搭配新客戶成長，利用外部成長策略，採用合資及併購方式，擴大投資柬埔寨新廠，預計投入美金2,000萬，將有助於整體毛利率再往上提升，強化市場競爭力。

此外，考量未來資金運用及去年整體獲利表現，今年將採取高股利政策，以滿足市場投資人期待。