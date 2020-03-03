群電Q1受疫情影響有限 外資正面看待全年營運重申加碼

群電（6412）去年營收及獲利同創新高，在復工率提升下，預期今年第1季受新冠肺炎疫情的影響有限，全年營收及獲利可望再創高峰；法說會後美系外資最新報告正面看待全年營運，重申加碼評等，目標價維持75元。

群電去年合併營收344.15億元，合併營業毛利56.34億元，合併營業淨利22億元，稅後純益17.2億元，每股純益4.51元，董事會通過擬配發現金股利3.2元，股東會訂6月9日召開。

群電表示，預期肺炎對2月營收影響最大，但目前備料充足，中國大陸吳江、重慶、東莞等廠區3月復工率有機會提升到6~8成，且目前伺服器等訂單強勁，預期第1季受疫情影響有限；另外，吳江廠及泰國新產能預計第2季將陸續加入，受惠於新產能及多項高附加價值產品，今年營收及獲利可望再創高峰。

美系外資表示，根據群電說法，4個主要工廠已陸續恢復生產，2月復工率約60~65%，3月增達80%；針對第一季營運，群電預期營收約年減8~10%，毛利率約年減1~1.5%，營收季減25~27%。

美系外資指出，在高度自動化及供應鏈未中斷下，群電生產恢復能力優於大多數的同業，預估季下降幅度應收窄至小於20%；毛利率預估收縮約4個百分點；美系外資認為，群電2月獲利受到產能及勞動力不足的影響相當大，但3月及以後將有改善。

群電對遊戲PC、伺服器、智慧揚聲器、遊戲主機等產品今年的成長有信心，預計遊戲主機在下半年將推出新產品，美系外資看好群電將可擴大產品市占率，成為推升毛利的動能，對全年營運持正面看法。