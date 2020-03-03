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鴻海傳獲急單 法說前不畏外資連三賣股價重回80元之上

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鴻海集團董事長劉揚偉。 圖／聯合報系資料照片
鴻海集團董事長劉揚偉。 圖／聯合報系資料照片

鴻海（2317）今（3）日下午將召開法說會，市場關注中國各生產廠區的復工進度，及對首季的產業展望等，都等著董事長劉揚偉說明；法人則認為，如果法說會沒有更多利空的消息就可能是一個買點的到來；法說前市場傳出鴻海獲Switch急單，今日股價開高，重新站上80元之上，一度衝達81.8元，盤中漲幅3.28%。

鴻海今日下午將召開法說會，法人關注重點當然是受到新冠肺炎疫情影響的復工情況，近期有關鴻海中國大陸各廠區復工的消息相當多，鴻海則是重申不針對單一廠區及產能狀況提出評論，市場也在等待法說會將會釋出的訊息。

證券分析師張陳浩表示，法人除了關切復工狀況之外，包括蘋果供應鏈及產業的概況也將是重要的焦點，由於去年的狀況不會太差，但疫情恐將對今年第1季產生影響，如果法說會沒有更多利空的消息，可以視為利空出盡，有可能是買點的到來；他認為，長期投資者，在鴻海80元以下時可以找買點布局。

在新冠肺炎疫情擴散下帶動宅經濟商機，市場傳出Switch遊戲機熱賣，近期任天堂急單湧入鴻海，鴻海維持不評論的慣例；外資在昨日賣超鴻海14,397張，但投信及自營商則是買超，統計外資連三賣，投信則是連三買。

張陳浩認為，不論法說會是什麼訊息釋出，預期鴻海股價將可望反彈，除非有想不到的大利空，否則不管明日是開低或開平，都將吸引資金搶買；台股今日反彈大漲逾百點，鴻海早盤以81.1元開高，一度拉升到81.8元，市值回升至1兆1,339億元。

鴻海 法說會 疫情

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