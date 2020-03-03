外資有望伺機加碼台股 後續觀察全球央行政策

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

儘管外資連續第七個交易日大幅賣超台股，但新台幣匯價不貶反升，昨（2）日升值2.06角，自2月24日低點以來累計升值達1.14%，在亞洲貨幣中，僅次於韓元的2.17%。

至於，年初至今，新台幣僅微幅貶值0.06%，而韓元、星幣、泰銖分別貶值3.28%、3.19%、5.05%，新台幣走勢仍相對穩健。

國內大型券商指出，此顯示近日外資匯出的力道，並不足以抵銷資金回流的幅度，甚至可能部分減碼台股的資金，僅是退場觀望，等待低點時再行回補。

主因在於美元利率不斷滑落，目前美國3個月期國庫券利率已降至1.27%，相當於隱含著未來半年內將降息2碼，至於十年期公債殖利率更一度跌至1.10%以下，資金匯出並無穩定且高利率的停泊去處，不儘是外資面對此一困境，台灣的壽險業者勢必也有同樣的困擾，需重新配置投資資金部位。

因此，疫情影響較小、未來台商料將持續回流的台灣經濟，在疫情過後可望表現突出，可望成為加碼投資的標的。

在主要央行相繼發表聲明穩定市場，投資人風險偏好改善，反映在股市連袂大漲的走勢上，避險需求則隨之降溫，引導成熟國家公債殖利率同步止跌反彈。

終場10年期美債殖利率上漲1.5bps至1.1632%；10年期德債則下跌1.7bps至-0.624%。

分析師表示，後續焦點擺在本周五發布的2月就業報告，受到疫情於美國境內擴散的影響，企業信心已有所回落，或衝擊短線就業動能，令數據表現中性偏弱，加劇市場對於央行年內降息的預期。

另一方面，留意今日晚間G7央行、財長會議，或再度釋放利多談話，以穩定近期大幅波動的市場情緒。

新台幣 疫情 殖利率

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