美股強勁反彈走高 台股開盤上漲109點

美股開高走高，四大指數迎來強勁反彈，帶動台股今（3）日開盤大漲109.4點，指數開在11,297.86點，早盤在權值股領頭下，站上11,300點關卡，且指數漲點持續擴大，最大來到186點。

在美國聯準會（Fed）暗示將進行降息之後，日本與英國等國亦宣布將加大寬鬆，周二G7更將進行緊急電話會議討論合作，激勵整體股市強勁跌深反彈，道瓊創下11年來最大漲幅及史上最大漲點，終止連七個交易日下跌走勢。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲1,293點，或5.09%，收在26,703點；標普500指數上漲136點，或4.6%，收在3,090.23點；那斯達克指數上漲384.79點，或4.49%，收在8,952.16點；費半指數上漲59.83點，或3.5%，收在1,765.37點。