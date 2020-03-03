美股報復性反彈 吳佩奇：波動大可採跨式操作因應

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

在新冠肺炎疫情於多個地區快速擴散之下，國際資金自風險資產撤出，上周美股呈現連續下滑走勢，美股主要指數除費半指數之外，累計跌幅均超過10%。

市場對於疫情的恐懼，也反映在美長期公債殖利率創新低與恐慌指數快速上升。繼上周台股以帶量長黑K棒跌破半年線與去（2019）年11月初所形成的整理平台後，昨（2）日早盤更一度創11,050的低點，所幸低接買盤進駐縮小跌幅。

從籌碼部分觀察，選擇權波動率指數（VIX）值來到25%之上，外資在期現貨同步減碼，在台指選擇權留倉金額多空比縮減至0.71，以及賣權未平倉量均勻分布於價外序列等現象顯示市場對於不確定性的擔憂。

雖然短線累積跌幅已深，但交易人信心仍將受疫情影響，在大幅波動的行情下，買進跨式（同時買進同履約價的買權與賣權）應是較適當的做法。

疫情 美股 選擇權

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