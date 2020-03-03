市場動盪加劇 短高收強化風險調整報酬

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

肺炎疫情延燒，並在中國以外地區逐漸加劇，造成全球資產性風險普遍下跌；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，投資級債與新興市場債上周資金呈現淨流入，屬於風險性債券的高收益債則淨流出約61.8億美元。

安聯投信指出，新冠肺炎疫情上周於韓國、日本與伊朗等國快速增溫，美國政府加強防疫佈署，加上中國復工狀況仍顯渾沌，科技大廠微軟在蘋果之後也開始下修財測，影響風險性債券上周多呈走跌，而湧入公債避險的資金則是持續推升公債走勢，市場風險指標美國10年期公債殖利率在上周較之前再為下降，來到歷史低點1.15%，保守情緒瀰漫市場。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，隨著肺炎疫情蔓延至中國以外地區，全球各地市場受到的衝擊日益明顯，反應市場恐慌情緒的市場波動率指數VIX在28日盤中一度來到接近47的相對高點，單周漲幅則是大幅增加至134.8%，充分反應投資人此時對疫情利空消息的恐慌。

謝佳伶指出，與避險性資產相較，風險性資產在VIX指數走升時往往會出現較大波動及跌幅，然而觀察各式風險資產，可發現美國短年期高收益債在過去20年以來，每當VIX指數升破長期平均（約20）時，除了平均報酬率優於股市資產指標標普500指數與同為高收益債的全球高收益債指數外，同期間內的平均年化波動度更僅有標普500的四分之一以及全高收的二分之一，顯示在市場震盪時期，美短高有望以更低的波動帶來較佳的收益。

謝佳伶進一步指出，從息收角度來看，隨著美國10年期公債殖利率在上周跌破1.2%創下歷史新低，選擇進入公債避險的資金在期待降低波動度的同時，可以獲得的息收報酬也明顯受到壓抑，甚至可能低於通膨的平均年增率，影響整體資產收益。

謝佳玲表示，在市場動盪時期除了緊緊追求降低波動度外，也應注意投資標的能提供的風險調整後報酬。根據過去經驗指出，美國短年期高收益債因美國企業體質較為穩健、以及較短存續期受到市場利率波動相對較小的優勢，在能提供明顯優於公債的殖利率的同時，於過去20年間的長期年化波動度也極接近全球公債以及投資級債等債券，提供投資人更佳的風險調整報酬。

公債 疫情 債券

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