股市資金失血 多重資產不變應萬變

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

肺炎疫情加速蔓延，市場擔憂逐漸升高，全球各地股市上周出現明顯跌幅；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周除拉美地區股市資金呈現微幅淨流入外，包括美國、亞洲、歐洲及全球新興市場等股市資金皆呈淨流出狀態，失血狀況較前一周加重。

安聯投信表示， 隨著新冠肺炎疫情在亞洲以及歐洲等地區確診及死亡人數增加，市場對於疫情可能對拖累經濟的憂慮加深，相關情緒也反應在全球股市上。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，肺炎疫情發展牽動全球股市，其中隨著歐美地區病例數的增加，以及中國復工狀況仍未明朗，風險性資產明顯呈壓，美國股市於上周出現也出現較大幅度的修正，引發投資人對於今年經濟成長的擔憂。

謝佳伶指出，風險性資產在此波肺炎疫情中受到市場趨避氛圍影響，然而因其對消息較高的敏感度，在狀況逐漸轉佳時，往往也有望較快回穩，如去年在美中貿易戰情緒數波升溫時美股受到壓抑，但卻可在情勢改善時迅速回穩，回歸基本面。

謝佳伶進一步指出，由於企業營收是影響股市的重要基本因素，2019年在美股企業營收普遍較低的狀況下，股市仍在利多消息激勵下創高，而今年因標普500指數企業獲利展望皆明顯優於去年，此時雖受到疫情利空消息影響出現修正，但因包括在5G、AI等長線趨勢產業需求僅為遞延，並未消失，若今年企業或受到疫情影響仍相對可控，風險性資產仍有表現機會，故建議在因疫情因素加碼布局避險資產時，仍應保留部分風險性資產，捕捉隨時可能出現的反彈契機。

謝佳伶表示，在前景未明、市場波動較大的此時，地區方面的投資布局建議可優先以經濟基本面較佳、受到疫情在全球相對較小的美國強勢資產為主，而在布局美國相關資產時，謝佳玲也建議可將包含成長股、高收益債及可轉債等具有不同特性的多重資產加以均衡組合，便可在市場震盪時期受惠於高收益債可提供的較佳債息、可轉債對於跌幅帶來的緩衝效益，也可在市場情緒轉佳，出現反彈時不漏接成長契機，以強勢多元資產，應對多變的市場。

疫情 肺炎

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