美聯準會釋降息風聲 台股短線反彈可期

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續影響市場，美股上周大跌三天，亞股上周全數失血，台灣、南韓失血最重，分別流出31.6億美元與30億美元。另外觀察整個2月，唯一獲得外資淨流入的為印度股市，2月吸金8.8億美元。

新冠肺炎確診病例在世界各國陸續增加，衝擊全球股市。台股已跌破半年線、失守11,300關卡，月跌202.93點，跌幅1.77%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情尚未獲得控制，市場恐慌情緒難免。盤勢上，大盤指數二度回測年線尋求支撐。好消息是，短線上，美國聯準會（Fed）釋出月底降息的風聲，將有利指數反彈。後續則仍將持續觀察，疫情動向是否影響到終端消費能力。

周俊宏表示，企業陸續公布去年財報，本周將關注龍頭企業的營收狀況。然因疫情干擾，預期接下來全球股市的走勢相對震盪，建議仍以選股為布局策略。類股上，以長線需求穩定，或具趨勢成長族群為主。例如基建、5G基地台、伺服器、半導體、Tesla相關概念股。

疫情 肺炎 美國聯準會

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