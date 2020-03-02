盤勢震盪 當沖股聚光

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

台股今（2）日多空交戰，盤勢震盪，集中市場當沖占比增至27%，而買賣總成交金額為1,118億元，為今年以來第二多，當沖占比升至27%，包括富邦VIX（00677U）、群創等則為市場當沖交易人青睞標的。

外資殺出台積電、鴻海、中信金、國泰金等電子及金融權值股，壓抑加權指數表現，惟開盤快速下跌吸引短線買盤逢低承接，推升指數走高，拉出長下影線，而於指數接近平盤之際，轉向獲利了結，再加上法人資金出脫，指數翻紅未果，終場跌121點，收在11,170。

在新冠肺炎疫情延燒下，指數近日面臨修正壓力，加上歐美股市行情起落大，連帶影響亞股氛圍，促使部分投資人趨向短線操作，以當沖交易規避留倉風險。

集中市場昨當沖占比增至27%，而買賣總成交金額為1,118億元，為今年以來第二多，僅次於1月3日的1,241億元；櫃買昨當沖占比32%，買賣總成交額262為億元，市櫃兩市場兩者合計1,381億元，僅次於1月3日的1,521億元。

以標的來看，當沖成交量前三多的標的皆為ETF，富邦VIX有120,459張居首位，元大S&P原油正2及元大滬深正2各有94,188張、58,692張，為二、三名，而當沖數逾萬張的ETF則有元大台灣50反1和元大S&P石油。

個股部分，群創46,403張最多，旺宏41,311張居次，旺宏24,934張第三，而當沖成交量逾萬張的個股除磐亞外，其餘皆為上市股，產業涵蓋蘋概、被動元件、矽晶圓、PCB以及防疫相關概念股等，皆具高成交量特性，易進出交易，為投資人青睞。

法人分析，近期國際股市多空震盪劇烈，為了避免變數干擾，部分投資人操作策略著重短進短出，不留倉承擔歐美股市對亞股造成的影響，預期台股短期間仍將維持震盪走勢。

元大 台股

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