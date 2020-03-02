台股守年線，外資連七賣，後市操作宜謹慎

台股今（2）日受到美股近期跌勢，加上國際上肺炎疫情持續衝擊的影響，早盤出現開低回測年線支撐，不過隨著亞股紛紛出現跌深反彈下，指數跌幅收斂，終場加權指數下跌121點，收11,170點。

不過，儘管新台幣早盤持續走升，但外資今日全場賣超192.89億元，並為連七賣，僅本土的投信買超2億元、自營商買超11.65億元；外資後續動態，成為台股後市重要觀盤焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就技術分析來看，四大指數日KD指標全部出現交叉往下，且RSI指標也在50空方區，雖然整體指標逐漸接近超賣區，且指數與月線的負乖離來到3.78%，日線上的技術面雖然有超跌跡象，但從KD開口仍未明顯收斂，短線仍舊維持震盪走勢。

至於從周線來看，四大指數周KD指標仍維持弱勢，周RSI指標也跌破50的多方區，周線仍維持弱勢整理，也意味本周指數震盪整理機會大。

另外在月線上，2月大盤、櫃買月KD 指標才從高檔正式轉弱、長線也不利多方，因此，短線雖然有跌深反彈機會，但就中、長期期指數的技術面偏向弱勢來看，盤勢仍未出現明顯反彈訊號，短線反彈須減碼。

雖然大盤技術面表現不佳，但短線指數已經回測到年線，且收長下影線，由於目前年線仍維持上揚的助漲力道，且觀察新台幣周一盤中仍維持大幅升值，另外就櫃買市場整體跌幅相較於大盤小，收盤漲停家數竟然高達20檔，顯示投機氣氛仍在，因此，台股題材面仍舊具備投資機會。