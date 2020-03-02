多頭力守年線與萬一關卡 台股跌121.71點收11,170

台股展現驚人的抗跌力道，不畏美股上周重挫走勢，台股今日開盤走低重挫242點後，一路翻揚，多頭保衛住年線及「萬一」關卡。終場下跌121.71點或1.07%，收在11,170.46點，成交量達1,996.58億元。

28連假期間，美股持續走低，上周下跌12%創下金融海嘯以來的最大單周跌幅。台股3月開盤首日早盤跌破年線約在11,057點位置，強力低接買盤進入下，跌幅收斂，加權指數開低走高，留有長下影線。

美國期貨電子盤今日早上呈現上漲，亞股主要股市的日、韓股市翻紅，上證、深證股市開高走高、港股也維持在平盤之上。

亞洲主要股市未見跌勢，加以台積電及鴻海跌勢大幅收斂，國巨、聯發科等權值股盤中紛紛由黑翻紅，引領市場信心。今日矽晶圓族群表現強勢，嘉晶、茂矽逆勢漲停，漢磊、合晶、中美晶及環球晶等也呈現走揚；電子零組件股倉和、博智等亮燈攻上漲停。

台新投顧副總黃文清表示，儘管美股在連假期間累計走跌，但技術線型收腳留下影線，因此，推測台股跌深也有短線反彈的機會，後市持續關注疫情發展及龍頭股表現，龍頭股止穩才能引領指數反攻。另外，傳出中國大陸5G手機補貼有望出爐，利多消息有機會帶動指數反彈，相關個股可以留意。

統一投顧表示，疫情全球擴散，市場不確定性風險升高，恐將導致全球景氣與企業獲利下修，對股市造成壓力。雖川普促聯準會降息，但貨幣政策無法遏止疫情持續蔓延。全球主要股市跌破年線，台股技術面面臨修正壓力，在全球疫情尚未有效控制下，台股將下探支撐，進入弱勢震盪，宜保守操作。