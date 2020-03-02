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群電2019年EPS 4.51元 配發股利3.2元

經濟日報 / 經濟日報 記者吳凱中／即時報導

群光電能 （6412）今（2）日舉行法人說明會，公佈2019年合併財務報告，營收獲利同創歷史新高。2019合併營業額達344.15億元，年增10%。合併毛利為56.34億元，年增28.5%。合併營業淨利則年增54.7%，達22億元。稅後淨利為17.2億元，年增67%。每股盈餘（EPS）則為4.51元，年增65.8%。

此外，公司董事會今日亦決議每股配發現金股息3.20元，股息配發率連續七年維持在七成以上，以2月27號收盤價計算，現金殖利率約5.4%。

群光電能總經理曾國華表示，公司積極衝刺高值產品市占，2019年Type-C筆電電源營收大幅成長6成，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率亦超越二成以上。受惠於產品組合優化及成本控管得宜，公司合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、及股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利亦重回雙位數年增走勢。

針對新冠肺炎影響，曾國華則表示，公司在武漢並無生產基地，目前三大廠區吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，惟二月份整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期肺炎對二月營收的影響最大。幸而中國疫情逐步獲得控制，公司三月份復工率有機會提升到6至8成，後續將發揮靈活彈性的特長、加強生產資源的調度與整合，預期三月份以後的出貨狀況有機會較二月有顯著提升。

展望2020，曾國華強調，雖然新冠肺炎增加了第一季營運的不確定性，但公司在自動化技術及高價值產品的布局不會停歇，目前也還未放棄全年的營運目標。同時，公司已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第二季開始陸續展開，期許公司在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

營收 肺炎

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