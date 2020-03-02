年後三大法人齊買 這檔股票飆上漲停創新高
台股今(2)日走跌，網版廠倉和 (6538)卻是逆勢攻上漲停321元，寫下上櫃以來新高價，統計農曆年後三大法人齊買超，合計買超2,768張；國內法人也首度將倉和納入研究範圍，首評增加持股，目標價370元。
法人表示，倉和去年前三季每股純益5.59元，預估今年營收、獲利將維持穩定成長，預估倉和今年市占率將增達42%。
法人指出，倉和今年可望受惠於全球太陽能裝置成長16%或20GW，太陽能電池增加30~60GW的趨勢。
法人預估，2020~2021年倉和營收成長63%、18%；毛利率51.4%、 %；每股純益18.53元、24.85元，年增104%、34%。
法人表示，雖然倉和近期股價上揚，但目前本益比評價與太陽能零組件與材料業者相比屬中低水準，首評給予增加持股評等，建議逢低買進，目標價370元，隱含26.3%上檔空間。
倉和今日以290元開低，盤中翻紅攻上漲停321元，上漲29元，統計農曆年後三大法人齊買，其中外資合計買超1,584張，投信買超912張，自營商買超272張，合計三大法人買超2,768張。
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