敦陽高殖利率吸睛 逆勢攻波段高點
資訊服務商去年（2019年）受惠資安、數位轉型等需求，相繼繳出亮眼成績，吸引市場關注，今（2）日由精誠（6214）、零壹（3029）、敦陽（2480）等類股領軍，無懼台股大盤走弱，展現抗跌力道；敦陽去年全年業績創上市新高，延續近期強漲力道，盤中一度漲至61.6元，改寫波段高點。
敦陽去年合併營收55.2億元，年增18.8%，為上市18年以來新高；稅後純益4.46億元，每股純益（EPS）4.2元，則為上市以來次高。敦陽董事會日前決議，擬配發現金股利4.45元，以今天截稿前收盤價60.9元計算，現金殖利率達7.3%，高殖利率成為市場挹注標的。
敦陽1993年成軍，為國內老字號資服廠商，主要客戶來自電信、電子、政府單位等，去年除了電子業持續湧現需求，台廠前進東南亞市場的新廠系統建置，也為其成長帶來挹注；此外，政府推動反洗錢及逐筆撮合，同樣替敦陽帶來商機，未來企業融資將納入反洗錢規範，後市可期。
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