敦陽高殖利率吸睛 逆勢攻波段高點

台股短期有新冠肺炎、中期有美中貿易戰因素干擾，盤勢震盪下，從事貴金屬回收再利用的光洋科、佳龍、金益鼎受惠於黃金可能成為投資人資金避風港，在避險考量，加上三家業者基本面好轉，成為盤面的避險概念股，股價相對抗跌。

2020-03-02 04:28