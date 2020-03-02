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台股下跌難免 謝金河：台積電再發揮護國神山角色

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河。本報資料照片

新冠肺炎疫情襲捲全球，財信傳媒董事長謝金河最新臉書貼文表示，3天長假過後，台股恢復交易，美股上周暴跌，台股開低下跌難免，但抵抗力會逐漸增強，台積電(2330) 開盤可能跌破上一波312元低點，再拉升至平盤上，對台股形成一定的助力，再度發揮護國神山的角色。

謝金河1日深夜以明天台股怎麼開盤？為題發文，他表示，大家都很關注台股下一步怎麼走?這次疫情，台灣確診病例40，比起全世界多數國家，台灣可說是可圈可點，就連這一次228休假日，台灣也可說是運氣好，逃過上周五的瘋狂大肅殺。

謝金河說，全球股市最大的殺戮在上周四晚上，歐美股市重挫，台股若上周五交易，恐怕要跌超過3%以上；但美股上周五絕地反攻，道瓊工業指數從24,681拉升至25,409，多頭反攻728點，Nasdaq從8,264拉升至8,567，從大跌變收紅，很多重要的半導體股都上漲，例如，Nvidia上揚6.92%，AMD漲3.34%，美光上漲5.03%。

影響台股最大的台積電ADR上漲1.03%，收在53.84美元，且在盤後拉升至54美元以上；台積電ADR上周五最低跌至51美元，立即收腳而上，謝金河指出，台積電開盤有可能跌破上一波312元的低點，再拉升至平盤上，這會對台股形成一定的助力，再度發揮護國神山的角色。

上周五出現金融市場罕見的萬物齊跌景象，黃金從1691.7美元殺到1580.98美元，這是大跌走勢。油價也創下45.26美元的新低，避險的美元從99.638跌至98.127美元，美國10年債殖利率剩下1.163%，創歷史最低，比特幣也跌至8,746美元。謝金河說，金融市場好像被新冠肺炎全部擊倒，連避險資產也全部被擊倒，這個現象十分罕見。

他表示，這一輪全球股市蒸發超過5兆美元，道瓊工業指數單周下跌3,583點，跌幅達12.38%，是史上最慘重的單周跌勢。川普在沒有當選總統前，曾說道瓊工業指數若一天下跌逾千點，美國總統應被裝進加農炮射向太陽，這回真的糗大了。

謝金河強調，這次疫情可能是持久，常態性的發展，股市的反應卻如同世界末日般，殺戮又急又猛，這種緩漲急跌是牛市的特質。全球經濟基本面在第1季可能是黑漆漆，避險商品急跌，似乎意味著世界的新變化正在重新醖釀，這次VIX急速衝高到49.48，真的超過2003年SaRS時，美股盤後VIX己下修至26.1，可以看到金融市場的危機逐漸收斂。

謝金河針對今(2)日的台股走勢表示，「台股恐怕開低，下跌難免，但抵抗力會逐漸增強」；台股早盤以11,184.66點開低，一度下探至11,049.85點，台積電以308元開低，下跌8元，一度翻紅拉升至317元，台股大盤一度拉升至11,282.05點，逼近平盤附近；台積電果然如謝金河所說再發揮護國神山角色。

台股 台積電

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