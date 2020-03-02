豆府去年獲利創新高 每股擬配5.5元股利

豆府（2752）今日發布2019年財報，全年稅後純益1.30 億元，年增12.99%，每股純益 ( EPS ) 6.66元，獲利金額續創新高，表現亮眼。此外，董事會決議每股配發5.2元現金股利及0.3元股票股利，配發率達89.07%。公司已訂定除息交易日為3月16日、基準日為3月22日，發放日期為4月7日，並預計要在5月28日召開股東會。

豆府表示，去年營運亮麗成果主要受惠於展店動能，除有韓式料理涓豆腐、北村豆腐家及韓姜熙的小廚房8家新展店，此外，去年第四季成立新品牌「飛機河粉」，新展3家門店，為集團業績注入強勁成長動能。展望今年，將持續進行海內外布局及展店，成長動能無虞。

豆府對今年營運展望樂觀，公司表示，2019下半年積極展店策略有成，其中又以涓豆腐苗栗尚順店、北村豆腐家桃園經國店及台南新光三越西門店表現突出。以今年1月業績來看，農曆春節的連續假期，集團46間門市中，共有11間門市單月營收均刷歷史新高，其中設點於樂園或是OutletMall的門店表現更是亮眼，像是涓豆腐桃園華泰店、涓豆腐與韓姜熙的小廚房台中麗寶店，三間門市均有2位數的成長。

因應新冠肺炎對餐飲業的衝擊，豆府表示，旗下所有同仁每日定時量體溫，加強並落實洗手、全面配戴口罩，嚴格控管料理烹調程序，另外顧客用餐區域入座前離席後皆進行消毒、用餐公共空間定時消毒，以維護同仁安全及給予顧客安心的用餐環境。