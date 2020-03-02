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訊連盤中獲買盤相挺 股價逆勢上攻

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
訊連董事長黃肇雄。 聯合報系資料照片
訊連董事長黃肇雄。 聯合報系資料照片

訊連（5203）今（2）日受到台股大盤走弱衝擊，早盤開低，不過盤中獲得買盤相挺，逆勢上攻，回到平盤之上，最高一度漲至123元，展現收復5日線氣勢。觀察籌碼面，截至上周，外資回頭轉買訊連，近期連兩買，持股比例回升至22.6%；投信操作轉趨保守；自營商則轉買為賣；三大法人持股維持在23%之上，來到23.65%。

訊連逐漸走出谷底，去年全年稅後純益約3.8億元，比前年成長15.5%，每股純益（EPS）4.53元，全年獲利為近四年新高。展望今年，訊連並未受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，將以PC訂閱制、行動APP、人臉辨識等成長引擎，力求營運再向上。訊連董事長黃肇雄日前直言，今年是加大投資的一年，對營運仍舊樂觀。

訊連 台股 三大法人

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楠梓電小金雞 收益看增

老牌PCB廠楠梓電（2316）轉投資滬士電子去年獲利年成長111.4%，楠梓電母以子貴，轉投資收益可期。市場並看好，滬電今年來自5G建設、400G交換機設備用PCB與車用PCB需求逐步復甦，也將帶動楠梓電投資收益看增。

臻鼎喊話 Q2營運升溫

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）領先同業，釋出今年第2季有望優於首季的展望，在PCB行業受新冠肺炎疫情干擾之際，為整體行業注入強心針。臻鼎董事長沈慶芳預期，旗下大陸廠區3月整體復工率可達85%以上，第2季整體生產回穩。

臻鼎布局關燈工廠 優化成本

臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳看好第2季營運有望首季之餘，臻鼎今年也將加速推動關燈工廠布局，藉此再降低生產線近一成人力，優化生產成本。

新美齊純益 大減七成

大同集團第三代掌舵的新美齊（2442）去年年報出爐，去年營收達49.36億元、年減19.4%，稅後純益1.86億元、年減77.3%，每股稅後純益（EPS）達0.71元。

伺服器出貨 下季回穩

新冠肺炎疫情衝擊中國大陸電子供應鏈，但相對助長網路瀏覽及下載需求量，加上伺服器第2季出貨可望恢復正常，法人預期今年出貨量成長率仍維持5%水準，看好緯穎（6669）等八檔個股。

合庫投信總座 黃慧文將接任

合庫投信高層人事異動，合庫金控昨（24）日公告，合庫投信總經理一職將由黃慧文接任，將於27日生效。

一周盤前解析／矽晶圓、PA 擇優布局

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達爾膚配息10元 殖利率11％

達爾膚生醫 (6523)於昨(18)日召開今年第一次股東臨時會，由董事長吳奕叡主持，通過以資本公積配發現金股利每股10元，依18日收盤價格90.9元計算，現金殖利率高達11％。另外，會中核准修訂公司章程，授權董事會分派現金股利，讓股利分配政策更具彈性。

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