訊連盤中獲買盤相挺 股價逆勢上攻
訊連（5203）今（2）日受到台股大盤走弱衝擊，早盤開低，不過盤中獲得買盤相挺，逆勢上攻，回到平盤之上，最高一度漲至123元，展現收復5日線氣勢。觀察籌碼面，截至上周，外資回頭轉買訊連，近期連兩買，持股比例回升至22.6%；投信操作轉趨保守；自營商則轉買為賣；三大法人持股維持在23%之上，來到23.65%。
訊連逐漸走出谷底，去年全年稅後純益約3.8億元，比前年成長15.5%，每股純益（EPS）4.53元，全年獲利為近四年新高。展望今年，訊連並未受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，將以PC訂閱制、行動APP、人臉辨識等成長引擎，力求營運再向上。訊連董事長黃肇雄日前直言，今年是加大投資的一年，對營運仍舊樂觀。
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