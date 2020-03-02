台股大跌 官股券商買這12檔股票

台股今(2)日早盤一度大跌超過200點，低點回測11,005點。新冠肺炎疫情持續延燒，台灣防疫連線要「順時中」；股災選股要「順官股」，順著政府基金護盤脈絡，精選永豐金、台積電、中鋼等12檔官股護股，有買盤當靠山，有機會為台股3月行情點明燈。

台股在市場原本擔心產業供應面受中國復工延誤影響而走挫，但在復工率逐漸拉高之際，又因歐美地區疫情擴大，美股跳水大逃殺，台股在2月最後一周、上周出現大幅修正，周線大跌3.4%，月線跌1.76%，但仍相對美股抗跌，靠的是美、日等國家沒有的政府基金進場，維繫市場信心。

統計官股券商近日動向，緊扣外資大賣超行動，反向進場操作，且在最後兩個交易日單日買超金額均超過60億元，最高甚至一天便出手64.48億元天量，即便是台股農曆年後開紅盤暴跌696.97點，創下台股史上最大跌點當天、隔天買超手筆也僅44.86、50.64億元，可見官股奮力一戰的決心；合計官股券商連六買金額高達203.44億元，為去年8月美中貿易戰升溫以來最長連續買超紀錄，但買超金額已大幅超越當時連八買規模。

第一金投顧董事長陳奕光、日盛投顧總經理鍾國忠認為，短線跌深，有機會出現短彈，上檔壓力在半年線，建議趁反彈汰弱擇強，資金比重可降至五成以下，長線布局可選股可留意半導體、5G、高殖利率股，短線則要跟著官股券商走，且不只須官股券商點火重點，且須上周股價表現相對大盤抗跌，才算是有效點火。

觀察官股券商上周四個交易日買超張數多、股價相對抗跌的個股前20名，金融股占比將近半數，當中的永豐金、兆豐金、中信金等上周股價表現更打敗大盤，其他族群則以台積電等半導體，及中鋼、統一、台塑、台化、南亞、東元等傳產龍頭指標股為主，有機會在台股後續出現短彈之際，率先走出更大幅度反彈。