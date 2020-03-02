外資連十賣 台積電開盤跌8元市值蒸發2,074億
美股上周暴跌，台股今(2)日開低，台積電(2330)早盤跳空以308元開低，下跌8元，市值一口氣蒸發2,074.43億元，創下農曆年開紅盤以來新低；統計外資連十賣，合計賣超16萬1,888張，早盤跌勢後略有縮小。
美股上周出現跳水重挫，上周五跌勢略有減少，台積電ADR收盤上漲逾1%，收在53.84美元，台股上周五因228休市，今日出現補跌，早盤以11,184.66點開低，一度下滑至11,049.85點，下跌242.32點。
台積電早盤開低，盤中跌幅逾2%，蘋概三王齊跌，鴻海早盤以78.2元開低，盤中跌幅1.61%，大立光以4,400元開出，一度拉升至平盤4,430元，盤中跌幅0.22%。
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