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法人：第二季市場供需能見度混沌 市場明顯缺乏大方向

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

針對近期走勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到肺炎疫情擴散至亞洲和歐洲， 近期台股恐將進入震盪，主要原因為新冠肺炎疫情全球擴散尚未緩解，加上大陸產線雖然復工，但現階段對於第二季市場供需的能見度仍相對混沌，市場明顯缺乏大方向。

在國際情勢上，廖哲宏表示，若疫情持續擴展到歐美，則經濟影響則將擴及全球，歐美股市要先止穩，台股才有止穩的機會。另一方面，根據證交所統計，27日外資賣超232.25億元，近一周累積賣超達944.37億元。由於今年以來外資呈現淨賣超，外資未來動向亦是觀察台股後續的重要指標。而台灣指標企業對於第二季展望也將是市場關注的風向球。

就現階段相關供應鏈的復工狀況？對供應鏈的影響？廖哲宏表示，目前供應鏈復工狀況不一，特別是供給跟需求仍是不可控制的因素。若從大陸企業用電量觀察，目前開工率約在50~60%間，現階段雖然尚無客戶砍單狀況，主力仍以盡速復工為主。但第一季營收獲利鐵定是2020年最差的季度，然市場目前預估第二季回溫趨勢仍顯太過樂觀，需持續關注。

就題材、族群表現上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，長期題材面並未改變，然產業鏈中，較少產能在中國的受害相對小，亦可能接到轉單的效應，首先必須避開的族群應以手機跟零售消費為主的族群。長線看好的5G等趨勢並未改變，另外對於下半年新機上市可能帶動的新需求，亦仍在長期觀察雷達上。

就資金面和技術面，鍾安綾表示，近期外資持續賣超，何時停止會是盤面需要關注的重要焦點之一。若以技術面觀察，現階段已經跌破半年線，11000左右的年線位置，將是關注焦點。

外資 台股 疫情

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