國泰證：美股定期定股 開闢小資族多元投資管道

微利時代下，投資的每一分錢都需格外謹慎，對於可運用資產較有限的小資族來說，透過更具效率、便利及高透明度的方式，長時間並且規律性的累積財富更是重要課題。國泰證券指出，長久以來，談到境外商品的小額投資，往往由共同基金一枝獨秀，然而，隨著市場的不斷精進與法令的開放，國泰證券複委託平台所推出美國股票定期定額的投資方式，為小資族另闢多元投資管道。

國泰證券表示，國內券商的複委託交易，美股向來是股權交易的最大市場，2019年全年美股交易量占國內券商複委託海外股票交易量高達7成，美股之所以吸引人，以下幾點扮演重要關鍵，首先，以科技代工為主的台灣股票市場來說，美國股市擁有更多上游科技巨擘，如蘋果、亞馬遜、英特爾、臉書等企業的掛牌，投資這些大型企業也代表著趨勢的掌握上更加洞燭機先。

其次，美國股市產業均衡發展，舉凡食衣住行育樂等領域皆有國際知名企業可供投資，在面對景氣循環變化時，提供更多角化投資的布局選擇；再者，美國由於資本市場發展成熟，因應投資需求所衍生的投資工具廣泛，以ETF商品為例，包括產業型、區域型、固定收益、乃至於原物料市場、主題性投資等ETF一應俱全，相較於目前台灣市場的共同基金，範疇更加廣泛。

著眼於美股市場的多元特色，國泰證券希望協助更多投資人以較少的資金前進海外市場，提供美股定期定股線上申購服務，目前共有65檔標的，涵蓋個股、ETF及特別股，分別為積極型、穩健型與保守型等投資屬性的客戶提供參考，只要1股起，投資人就能成為美股大型企業的股東。國泰證券表示，投資大眾多對個股與ETF不陌生，反觀特別股為台股投資人較少涉略的領域，由於在美股掛牌的特別股多具有定期配息的特性，提供了固定收益投資人在債券以外的新選擇。

國泰證券表示，以美股特別股組成的iShares優先股與收益證券ETF (PFF US)為例，過去一年報酬率11.62%，資產規模成長近3成，由141億美元增長至179億美元，顯示特別股近期於美股市場受矚目程度，同時，國泰證券也歸納特別股兩項特點，分別為擁有較普通股優先的求償順位以及股利發放會被預扣稅 ，投資人需在投資前多加注意相關規定。若欲進一步瞭解更多國際金融商品投資相關業務，請逕上國泰證券官網查詢，或請致電客服專線(02)7732-6888洽詢。