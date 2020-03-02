避險概念股／技嘉健策 業績撐腰

技嘉、健策1月營收表現不俗，技嘉主要來自春節前的提前備貨需求，健策是來自全球電動車及油電混合車銷售穩定成長，目前新冠肺炎全球延燒，後續業績走勢將持續觀察。

技嘉1月合併營收62.55億元，月增31.57%、年增16.65%，主因客戶1月拉貨較強帶動，加上去年上半年因礦災，營收基期較低。展望本季，由於新冠肺炎疫情不確定性仍大，法人保守看待2月、3 月營收表現。技嘉表示，供應鏈狀況仍不穩定，將密切與上下游廠商溝通。技嘉今年主機板、顯示卡、伺服器的目標都希望成長，但主機板受英特爾CPU缺貨影響，增幅有限，以提升出貨單價為主；顯卡則受惠輝達、超微等7奈米新品、光影追蹤遊戲帶動成長，至於雲端伺服器基期低，全年將雙位數成長。

健策受惠均熱片及IGBT需求增溫，1月營收5.52億元創新高，月增9.8%、年增9.3%。法人分析，主因全球電動車及油電混合車銷售穩定成長，帶旺車用IGBT訂單暢旺，將是健策今年重要成長動能。

展望第1季，由於新冠肺炎疫情未息，且因下游客戶許多工廠在中國大陸，目前交通運輸及復工情況不樂觀，後續對健策影響仍待觀察。

超眾元月營收5.99億元。法人認為，散熱族群位階偏低，加上元月營收逆勢創高，帶動法人逢低回補散熱族群，且散熱族群受惠5G商轉普及，可望帶來大量市場需求，由於5G傳輸速度是4G的十倍，對散熱的挑戰相當大。不過，在新冠肺炎影響下，大陸廠區復工狀況及交通運輸問題是否能解決，左右相關散熱廠上半年營運。