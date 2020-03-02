避險概念股／光洋科金益鼎 帶財

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導

台股短期有新冠肺炎、中期有美中貿易戰因素干擾，盤勢震盪下，從事貴金屬回收再利用的光洋科、佳龍、金益鼎受惠於黃金可能成為投資人資金避風港，在避險考量，加上三家業者基本面好轉，成為盤面的避險概念股，股價相對抗跌。

根據統計，光洋科去年全年稅後純益10.38億元，年增166.8%，每股純益2.35元，較前一年的0.98元大增。回歸本業、強化體質後，光洋科的營運也漸入佳境，朝成為大中華地區貴稀金屬材料領先品牌目標邁進。

光洋科在硬碟靶材出貨穩居全球第一，並持續強化在硬碟、面板、半導體產業新技術及新產品開發與認證，提升貴金屬、稀有金屬回收精煉技術與規模，讓光洋科拓展整合型統包服務商業模式架構更趨完整。

佳龍主要業務包括貴金屬再生，也就是把廢電子產品回收、清除、處理，並將其貴金屬進行精煉；半導體工件清洗；液態電鍍材料金鹽及銀板生產，資源再生環保藝品及人造建材製作等。產品包括貴金屬的金、銀、鉑金；混合廢五金的銅粉、鋁粉、鐵、錫；工業用黃金（金鹽）；工業用銀板等。對佳龍來說，黃金既是產品也是原料，金價走揚雖有利銷售獲利，但原料成本也會跟著提高。由於持續改善體質，嚴選毛利率較高的訂單，佳龍去年前三季每股純益達0.34元，較前一年同期的每股虧損2.44元大為改善。

金益鼎為國內IT廢料處理廠，主要從事貴金屬資源的回收再利用，金益鼎去年前三季稅後純益1.1億元，年增62%，每股純益1.15元，也較前一年的0.71元大幅提升。

光洋科 元大

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從最近四天的走勢來看，大盤大致上延續下跌回檔走勢，不過整體量能卻是一天比一天大，周四收盤雖然未跌破前波11,138點，但就收盤指數來看，目前指數已經續創回檔以來的新低，整體量價結構不利多方。

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