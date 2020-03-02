避險概念股／中釉佳龍 買盤加持

新冠肺炎疫情在全球延燒，全球股市震盪加劇，外資現貨進出及期貨淨多單水位偏向保守，今年以來賣超已逾千億元之際，市場資金急尋避風港之際，「避險概念股」成為市場矚目的焦點。

觀察法人對十大「避險概念股」的買賣動態，近十個交易日以來，三大法人以買超中釉最多，但同時期，技嘉、東元、華擎等被出脫減碼，以技嘉賣超3,512張較顯著。

由於大盤多空交戰激烈，這些個股近十個交易日以來股價呈現「漲跌互見」，佳龍、金益鼎等獲買盤加持，股價穩步攀升。至於技嘉、健策、信昌電等，股價走勢均是疲弱下跌。

法人機構指出，華擎去年第4季營收優於預期，維持在歷史新高水準，今年第1季營運動能強勁，因華擎外包工廠主要位於越南，因此新冠肺炎的影響有限，預估營收僅季減5%內，而全年伺服器及VGA業務將維持高成長性，IPC也可望維持雙位數成長，預估年營收有機會成長二成，獲利成長性大於營收，主要來自營運槓桿效益顯現。

信昌化方面，由於外資短線賣多買少，短線盤面熱門族群包括被動元件、半導體設備、IC載板、生技股等，其中受惠於5G智慧型手機滲透率提升，外資預估，2020年標準型MLCC產品市場年成長可達9%，2021年也可望有10%年增率，信昌化有望受惠。

光洋科方面，由於新冠肺炎疫情在全球蔓延，股市震盪激烈中，市場資金轉向避險資產，其中，資金價格來到七年來新高，不過，雖光洋科去年每股純益2.35元，但主要法人機構過去六個月均未追蹤該股，因此進出仍需保持風險意識。