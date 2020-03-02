避險概念股／信昌電東元 動能強

新冠肺炎疫情衝擊產業需求，法人認為稀土概念族群相對抗震，點名被動元件廠信昌電、中釉、東元等；其中信昌電因生產MLCC上游介電陶瓷粉末，當中含有稀土元素，在中國大陸也擁有陶瓷粉末廠，早被視為稀土概念股之一。

信昌電的MLCC上游材料介電瓷粉，約七至八成在台灣生產，MLCC及晶片電阻也在台灣生產。信昌電是華新科集團旗下公司，擁有原料自製的垂直整合優勢，被視為在5G布局上有具高度的競爭性。

東元與大陸稀土磁礦業者合資生產永磁馬達。數年前為確保原料供應無虞，東元與江西力得風電合資成立力德東元，在母公司金力永磁科技的稀土支持下，握有材料優勢，而東元永磁馬達應用廣泛，深入風力發電機、車用等市場。東元表示，仍持有力德東元的持股，維持與江西力德及金力永磁良好關係。

稀土材料占營收不到1%的中釉，每逢國際經濟景氣動盪時，稀土概念股的光環就成為市場資金追逐標的，不過以本業來說，受到景氣影響，中釉在大陸、印尼、孟加拉等地銷售金額均呈現衰退情況，去年前三季稅後虧損達0.23億元，遠低於前一年同期的獲利0.12億元，每股虧損0.14元；累計去年全年營收達22.76億元，較前一年24.77億元減少8.1%。

中釉表示，新產品螢光玻璃片已在去年完成客戶認證並出貨，今年銷量有機會超過去年，初估單月銷量可達1,000片，新產品有機會推動營運動能；另外，紡織噴墨墨水產品與合作商搭配銷售，該產品銷量逐步增強中，也有利今年公司營運表現。