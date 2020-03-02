避險概念股抗震 盤面亮點

新冠肺炎疫情衝擊全球資本市場，近來美股道瓊指數連番重挫，台股也表現弱勢。但盤面上黃金、稀土、比特幣等相關族群相對抗震逆風，「避險概念股」成為投資人關注焦點之一。

國際股市受到新冠肺炎疫情升溫，多頭表現轉趨弱勢，台股也受波及。觀察盤面上，個股跌多漲少，市場避險情緒升溫，買盤也轉進相關避險概念股，黃金、稀土、比特幣等相關族群及個股表現抗震。

法人指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，雖然衝擊中國大陸內需市場消費，但主要以黃金、稀土、比特幣為主的「避險概念股」，所屬產業都不受疫情干擾，成為台股現階段多頭的資金避風港。

專家指出，所謂「避險概念股」可以包括黃金、稀土、比特幣等三大類族群以及相關個股。其中光洋科、金益鼎、佳龍、東元、中釉、信昌電、技嘉、華擎、健策、超眾等，是現階段備受市場矚目的十大「避險概念股」。 圖／經濟日報提供

東元電動車動力系統搶進電動車、自駕車供應鏈，今年業績將可倍增；新添全新T Power 90馬達及驅動器等產品，增加成長力道。

其中，東元負責動力馬達部分。東元指出，在馬達部分，同步打入電動車、自駕車兩大領域，2020年業績將比2019年成長一倍，看好市場需求潛力。

技嘉則攜手合作夥伴合攻5G商機，從智慧城市、智慧車聯網與自駕車、即時沉浸式體驗等三大面向應用，因應5G服務興起的邊緣運算商機，為今年伺服器業務目標成長兩成以上暖身。

技嘉表示，由於應用端持續發展，目前市場上對伺服器有許多需求，全球伺服器市場成長空間還很大，因此持續打造符合產業需求、支援不同處理器架構、低能耗、高效能且品質可靠穩固的伺服器產品，並推出各項解決方案。

近期投資人受到肺炎疫情升溫與經濟衰退的影響，避險情緒因而快速升溫，市場資金湧入黃金市場，推升黃金價格走勢來到1,691.7美元、創下七年新高，黃金概念股也逆勢上漲，佳龍、金益鼎等股價均表現抗震。