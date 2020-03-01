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比金融海嘯恐慌的殺盤 分析師：明開盤面臨破前低壓力

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

由於新冠肺炎擴散的速度加劇，特別是歐洲大陸幾乎淪陷，期貨分析師表示，上周美股出現史上最大跌勢，正在經歷到比金融海嘯更嚴重的殺盤，光是一周之內，若以盤中最低點計，最大跌點超過4,000點，直接反射市場的恐懼感不斷加深，特別是上周四更是創下當日盤中最大跌點1,295點，而台股因228休市得以獲得一天喘息，不過在權值股的領跌之下，周一開盤將難以避開續跌的危機。

期貨分析師表示，根據外資的期貨操作，上周淨多單減碼近4,000口，整體的未平倉量下降至20,000口大關，與投信的18,000淨空單，幾乎快出現死亡交叉，加上買進賣權增加46,000多口，可以看出外資在這次避險的力道是出乎意料的強，而散戶則是由空轉多，增加了超過萬口的淨多單，添加空方趨勢的動能，觀察周選擇權的未平倉量，賣權最大未平倉量從11,300向下移動至11,000，履約價向價外300點布局，意謂者市場看法相當保守，周一開盤勢必面臨跌破前低的壓力，停損賣壓蓄勢待發。

期貨分析師表示，上周四台指期收盤正式跌破年後開盤長黑的最低點，表示於2月以來反彈的多單全部套牢，同時跌破半年線，第一道支撐已被空方突破，接下來將是挑戰2/3台指期止跌反彈最重要的信心K棒，而上周四的夜盤已經回測最低點，目前KD指標已經來到20附近，長線的MACD出現死亡交叉，對多方相當不利，如果前低防線失守，台指期將走向低檔鈍化的空頭行情。

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