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股海自由行／多元平衡收益型標的 亂世優選

經濟日報 / 李鎮宇

新型冠狀病毒疫情擴散至中國大陸以外國家，包含日、韓、義大利、美國等國確診案例上升，市場擔憂疫情影響全球經濟，美股四大指數、南韓Kospi指數與亞洲多國股市大跌，台股同步受挫。

近期大陸湖北省新增病例逐漸下降，舒緩短期市場對大陸境內疫情擔憂，加上大陸官方多次召開中央政治局會議及最高層級動員會議，會中習近平提出八點要求，包括要加大政策調節，並強化「六穩」，後續觀察重點在復工問題，初步來看返工率仍低，且隨著企業逐步全面復工、各省市逐步解禁，深圳、北京多個省已爆發14起企業復工員工感染事件，留意後續疫情是否反覆影響市場，操作上，還是建議偏重多元、平衡、收益型標的，或以逢回分批慢慢方式布局。

近來美國是否再度收緊華為禁令，成為媒體焦點。川普政府主要為干擾華為的技術及商業進展，並同時對中國政府施壓，有利於未來談判局勢，然而如果華為禁令再度收緊，最後營運受困，台灣廠商仍可望部分受惠，部分受害，但因為已有準備，整體影響屬於可控制的範圍。

首先，只要美國強制禁止美國公司與華為往來，或加嚴對華為微量原則的門檻，例如目前盛傳的10%，都足以導致華為無以營運，中國大陸想要無中生有，成為一套完全自給自足的生態系，幾乎是不可能的任務，此點可由Google停止支援其行動軟體服務後，華為手機銷售退縮至大陸市場可得知，美國的軟、硬體供應對華為仍有關鍵性影響。

就美方而言，在盤根錯節的生態系下，雖然華為已有極深的自有技術底蘊，但主要軟硬體技術還是受控於美國，華為能否持續營運，仍然存乎川普政府一心。

近期美國政府對華為寬限期（美國公司與華為往來）延長時間改為45日，而過去主要都是90日（自2019年5月開始的三次寬限），川普政府把架在華為脖子上的刀子靠得更近了，可是刀子似乎又不真的劃下去，看來主要還是以戰逼和，持續施壓，在經濟或科技條件下迫使對手就範，使美國的利益最大化。

最後，我們試著從台灣部分龍頭電子廠商的營運層面，討論華為禁令收緊，對電子產業的影響。以台積電為例，據報導台積電在1月時已將海思營收比重由10%降低至8%，相對風險已有降低，若華為突然陷入中止營運的最極端情形下，粗估台積電2020年的獲利降幅僅5.2%，包括主要是產能轉移至其他客戶的空窗期影響、在製品報廢及應收帳款損失等。

簡言之，由於台灣在全球電子產業的關鍵地位，意外成為美中貿易戰的受惠者，即使考慮華為營運受嚴重影響的情境下，對台灣產業的整體影響仍然有限。回到台股，上周加權指數重挫，整周跌394點、跌幅達3.3%收在在11,292點，離前波低點非常近，市場對新冠肺炎疫情的擔憂繼續延燒，全球投資氣氛趨於保守，短期加權指數恐怕再度測底，未來行情仍將隨疫情變化而有所波動。

（作者是台新投顧總經理）

華為 疫情 台積電

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