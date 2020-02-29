投顧：短線四族群題材性加溫

美股及陸股本周出現重挫，尤其美股雪崩式跌勢讓台股下周又面臨考驗，群益投顧表示，不急於搶短多，但可逢低布局具題材性的個股，接下來的5G、GaN、AirPods Pro與泛防疫概念股都是可留意族群。

群益投顧表示，先前最強的被動元件和記憶體族群都已經出現利多不漲現象，美股連日殺盤加壓台股補跌，3月上旬先避開2月營收的利空；目前加權指數正拉回建立第二隻腳過程，不排除再測前低11138及年線支撐，長線資金先觀察擴底狀況，短線資金等待利空反彈訊號出現再進場搶短，可留意四族群題材。

新冠肺炎疫情爆發以來，大陸經濟活動陷入停滯，為了挽救經濟成長，中國聯通近日宣布將加快5G基地台的布建，5G概念股的中興通訊、PCB深南電路、滬電股份等股全面大漲。

台股散熱族群的泰碩、奇鋐成長力道優於其他產品線，聯茂高頻高速CCL透過大客戶深南電路及楠梓電轉投資滬士電出貨給大陸通訊設備業者。

氮化鎵GaN挾著高頻、高壓等優勢,適用於電源、射頻（RF）領域。小米先推出GaN快充轉換器,可望搭配小米10 Pro出貨。台積電與意法半導體攜手合作，加速市場採用氮化鎵材料，瞄準電動車商機，GaN成為市場熱烈討論的話題。

下一世代關鍵材料氮化鎵並非取代砷化鎵，主要根據各項應用與規格高低等需求而定，對於茂矽、漢磊、嘉晶等半導體產業落後者，股價容易反應轉機題材。

AirPods Pro銷售優於預期，傳出蘋果正在開發入門級「AirPods Pro Lite」，且可能將其作為iPhone12 Pro的標配，均分IC載板的南電及景碩訂單量可望進一步提升。

除生技股與防疫物資股之外，宅經濟帶動電商及紙箱等需求，開工後又面臨工紙短缺問題，大陸廢紙持續短缺，使得造紙廠成本攀升，台灣廠不但能支應大陸需求，紙價還有調漲空間。其他如網購或線上遊戲廠商，也可能在這次疫情中，業績被刺激而出現成長。