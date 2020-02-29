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台股周一年線保衛戰 法人：逢低布局高殖利率成長股

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

鼠年開紅盤以來，美股主要指數創新高穩住新冠肺炎疫情對金融市場的衝擊；不過，本周風雲變色，因疫情蔓延全球情況嚴重，美股與陸股出現重挫。法人表示，台股下周將面臨約位在11,055點的年線保衛戰。

法人表示，由於台股與美股連動性高達八成，美股本周的重挫對台股有相當程度衝擊，技術線型上，年線位置約在11,055點，應該具有初步支撐。

現階段在國際金融市場混亂之際，持股較高的投資人宜減碼，以控制投資風險為主；如果持股部位較低，可以尋找高殖利率股布局，但還是要評估該股的未來成長性。

多位分析師也表示，目前能依靠的利多就是「錢多」，由於疫情衝擊經濟成長，主要國家可能採取貨幣寬鬆措施，資金氾濫之下，還是會轉進股市，台股平均殖利率有4%以上，不少具業績成長性或股權向來集中在大股東的個股，因去年獲利不錯，還是可以有不錯的殖利率，都是逢低可布局標的。

台股本周集中市場跌幅3.3%、店頭市場跌幅近4%，外資本周賣超944億元。法人表示，外資下周恐怕還是會繼續調節台股抽回現金，首當其衝的台積電及金融股可能宜先觀望而勿搶進。

由於短線跌幅過深，美股的費城半導體指數昨日收盤上漲2.2%，有利減緩台股的跌勢，投資人不宜作空，可適度轉進避險的黃金等 ETF商品，以免作空又遇到大盤報復性反彈的軋空。

台股 美股

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