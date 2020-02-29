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疫情擴散近50國 譚德塞：調高全球風險至「非常高」

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名師看台股 高點延至Q4

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

新冠肺炎利空罩頂，元大證券總經理黃維誠、凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國等五大名師預期，今年台股高點或延至第4季，仍有望挑戰歷史最高12,682點。

新冠肺炎疫情全球蔓延震撼金融市場，資金大舉撤出股票等風險性資產，瘋狂湧入債市、黃金避險，台股下周恐面臨年線11,054點保衛戰，這隻「黑天鵝」也打亂年初國內投顧法人預期第1季為今年高點如意算盤。

黃維誠認為，中國大陸占全球GDP比重已由SARS時的8%擴增至19%，加上復工狀況不如想像中快，在財報利空實現後，台股還會拉回打第二隻腳，但若供應鏈復工順利，第2季將出現報復性反彈，下半年高點衝破13,000點不是問題。

蕭乾祥分析，先前預測台股今年低點10,200點、高點12,800點的觀點未變，但高點可能落在第4季，主要是大陸供應鏈出貨是遞延而非消失、本波陸股科技族群強勢反彈、美股殖利率優於公債利率，以及全球政府將刺激經濟。

凱基原先預期台股今年最樂觀情境將上看13,300點，朱晏民表示，目前仍將新冠肺炎疫情視為短期事件，影響企業獲利頂多約5%，只要最壞狀況過去就會重回正常軌道。

群益預估今年高點為13,000點，蔡明彥指出，新冠肺炎疫情在美、日蔓延及大陸供應鏈復工狀況尚未明朗，多少對今年營運造成衝擊，股市恐不易達成先前目標，所幸市場資金仍然寬鬆，隨情況逐漸改善，股市高點或延至第4季出現。

黎方國直言，現在最大麻煩是貨幣、財政政策對投資人有效，但「對病毒無效」，如果美國能挺過這次疫情，台股後市仍樂觀期待。

台股 疫情 肺炎

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