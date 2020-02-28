瀚宇博2019年EPS為6.05元 創歷史新高

瀚宇博公布2019年稅後純益28.16億元，較2018年獲利15.95億元成長76.5%，2020年每股稅後純益(EPS)6.05元，創歷史新高，2018年EPS為3.48元。

瀚宇博2019年第4季稅後純益6.13億元，較去年第3季獲利13.59億元，季減54.8%，較2018年同期獲利3.45億元，年成長77.6%，2019年第4季EPS為1.24元。

瀚宇博2019年獲利創新高，主要是受惠人民幣貶值及原物料價格下滑，加上認列華新科股利收入，至於去年第4季因為進入傳統淡季，使得獲利由去年第3季的高峰滑落，不過，仍出現年成長走勢。

瀚宇博近期也公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股3.7萬張，主要是用於償還銀行借款，實際定價尚未公布，送件後仍看主管機關審核速度。

瀚宇博在2019年投資嘉聯益之後，此次預計辦理現金增資，主要用於償還銀行借款。

瀚宇博指出，中國大陸廠區先前過年仍持續生產，到工率與目前產能足以支應客戶需求，主要是終端需求變數較多，整體看來產業淡季中產能與需求仍屬於穩健。