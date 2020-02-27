美律與立訊合資逾7億元 赴越南設廠
電聲元件大廠美律（2439）昨（27） 日公告，將與立訊合資2,400 萬美元（約新台幣 7.25 億元），前往越南設立新廠，鎖定有線、無線等耳機產品生產製造，最快今年下半年投入營運。
美律目前在大陸設有工廠，美系外資最新報告中認為，受新冠肺炎疫情影響，美律短期內毛利率、營益率都將受衝擊，預估iPhone揚聲器營收恐僅與去年同期持平。
美系外資認為，儘管美律出貨可能成長，但仍難逃造平均售價下滑抵銷的問題，重申美律「中立」評等，目標價維持140元。
為降低大陸廠區外在變數影響，美律透過分散生產據點因應，董事會昨天決議與立訊合資 2,400 萬美元赴越南設新廠，其中，美律將持股 51%、出資1,224 萬美元，立訊持股 49%、出資 1,176 萬美元。
美律指出，由於銷往美國的電聲產品占整體比重約五成，雖然立訊在越南已有廠房，但產能達滿載，美律泰國廠目前產能規模小，僅整體產能約2%，且生產成本高於越南，因此與立訊合資前往越南設立新廠，至於當地產能，目前還在規劃中。
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