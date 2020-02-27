快訊

目前全球最高層級病例！伊朗副總統確診新冠肺炎

美律與立訊合資逾7億元 赴越南設廠

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

電聲元件大廠美律（2439）昨（27） 日公告，將與立訊合資2,400 萬美元（約新台幣 7.25 億元），前往越南設立新廠，鎖定有線、無線等耳機產品生產製造，最快今年下半年投入營運。

美律目前在大陸設有工廠，美系外資最新報告中認為，受新冠肺炎疫情影響，美律短期內毛利率、營益率都將受衝擊，預估iPhone揚聲器營收恐僅與去年同期持平。

美系外資認為，儘管美律出貨可能成長，但仍難逃造平均售價下滑抵銷的問題，重申美律「中立」評等，目標價維持140元。

為降低大陸廠區外在變數影響，美律透過分散生產據點因應，董事會昨天決議與立訊合資 2,400 萬美元赴越南設新廠，其中，美律將持股 51%、出資1,224 萬美元，立訊持股 49%、出資 1,176 萬美元。

美律指出，由於銷往美國的電聲產品占整體比重約五成，雖然立訊在越南已有廠房，但產能達滿載，美律泰國廠目前產能規模小，僅整體產能約2%，且生產成本高於越南，因此與立訊合資前往越南設立新廠，至於當地產能，目前還在規劃中。

美律 立訊

延伸閱讀

越南「洗碗妹」清純甜笑讓人戀愛！2年後曝現況粉絲喊心碎

河內市長：若疫情變複雜 不排除停辦F1賽事

駐越南秘書發核發簽證圖利仲介 更一審改判8年10月徒刑

立訊王來春寫傳奇 打工妹變身董事長

相關新聞

台股2月月線收黑 法人提醒短線謹慎操作

新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，市場恐慌情緒升溫，台股二月月線收黑，今指數再下跌逾141點。富蘭克...

護盤標的股 17檔扮砥柱

受到新冠肺炎疫情擴影響，美股道瓊連跌三天，跌逾2,000點，使台股今日跌破半年線，下方支撐區先看看前波低點約在11,138點和年線約在11,054點區間。統計至昨（26）日，外資連五天賣超台股，昨日加大賣超力道，大賣332.01億元，為史上第六大賣超金額，法人表示，現階段選股可朝向公股護盤標的布局。

市場憂疫情iPhone新機難產 蘋概股再度走弱

新冠肺炎疫情持續衝擊世界工廠中國及國際間的商業互動，疫情風險遲遲未能排解，市場開始擔憂iPhone今年新機恐難產，加上恐...

台泥亞泥 法人強心

水泥雙雄的台泥（1101）與亞泥（1102）今（27）日股價相對大盤為強，展現買盤支撐力道。法人說，在大陸水泥產業結構持續改善下，看好台泥與亞泥高現金殖利率有望吸引評價提升。

生技保健股 葡萄王、寶齡突圍

生技股與保健產品有關的個股今（27）日表現相對突出，葡萄王（1707）、寶齡富錦（1760）股價相對走強，今天寶齡富錦一度來到86.3元，漲幅5.3%，葡萄王來到221元，漲幅也有1.8%，成為少數逆勢上漲個股。

台股失守11,300點 迸量逾2,000億

政府宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，加上MSCI季度調整將於今（27）日盤後生效，影響多頭信心，台股開高後，空方勢力大增黑，且一路下殺，終場跌141.45，收在11,292.17點，失守11,300點關卡，成交量2,017.89億。

台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

美股開高反彈後翻黑，終場四大指數漲跌互見，亞股今（27）日則跌多漲少，其中台股以小漲開出後，多頭一度吹起反攻半年線號角，...

董事會＋股利行情登場 精選10檔春暖花開潛力股

雖然今年1月～2月農曆春節行情過得並不好，但是近期各公司所召開的董事會，將會陸續公布2019年的年報獲利數字及所派發的股利。

美股連跌三天 謝金河：台股靠殖利率撐盤

美股本周風雲變色，三天跌掉2,000點，不少投資人擔心連動台股的表現，對照美股急挫的走勢，台股似乎相對有撐，財訊傳媒董事...

台股下殺後該恐懼或貪婪？ 市井股神：想買到黑馬股先讀熟這些劇本

「別人恐懼、我貪婪。」或許是受到這句股神巴菲特的名言激勵，對比媒體上看到的疫情擴散恐怖消息，台股至今並未受到新冠肺炎疫情的嚴重影響。

美股四大指數收跌 台股開盤小漲3.34點後翻黑

美股昨日開高反彈後翻黑，終場四大指數仍收跌，不過跌幅已較前兩日大幅收斂，而台股今日以11,436.96點小漲3.34點開...

九家上市公司 3月法說

臺灣證券交易所宣布，3月將有宇瞻（8271）、春源、國化、台中銀、榮成、寶隆、華夏、晶相光、弘憶股等九家上市公司，借場地自行辦理法人說明會。

熱門新聞

旺宏記憶體價格 喊漲

外資賣不停 台股今年來失血1,500億

台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

外資看台股...保留現金

外資看國巨 上演多空大對決

國巨被動元件庫存 十年最低

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。