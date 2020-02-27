快訊

韓國新天地教會是什麼來頭？外媒曝內幕：龐大又富裕

台股2月月線收黑　法人提醒短線謹慎操作

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，台股今再跌逾141點。圖／本報系資料照
受到新冠肺炎疫情影響，台股今再跌逾141點。圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情擴散，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，市場恐慌情緒升溫，台股二月月線收黑，今指數再下跌逾141點。富蘭克林華美投信指出，台股雖基本面本質良好，但短線仍受到疫情影響，短線操作選股應相對謹慎，多方觀察留意。

受到新冠肺炎疫情影響，亞股相對美股疲弱，但陸股因政策支撐表現穩健，台股近一周開低走低，跌破周線、月線，加上季底結帳因素，週四表現收跌。台股今指數下跌141.45點，跌幅達1.24%，終場收1萬1292.17點，成交量新台幣2013.42億。

富蘭克林華美投信表示，國際供應鏈受疫情擴大衝擊，大盤拉回修正，連帶美股與歐股擔憂衝擊消費端，使需求面減少，國際股市不免修正格局，而台股雖基本面本質良好，但短線仍受到連帶影響，建議多觀察且審慎操作，除建議繼續觀察消息面變化外，待疫情緩解與受控制後，建議短線操作選股應相對謹慎。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸分析，目前疫情已經擴散全球，使得歐美股市大幅修正，影響所及亞洲與台灣股市，也難以倖免修正；然而，台灣則因2003年曾經歷SARS感染封院情況，台灣目前疫情堪稱仍可控制，未來建議觀察疫情變化是否有效控制、感染人數是否可以轉為下降。

郭修伸進一步指出，之前擔心供給面受到中國復工延誤影響，盤點供應鏈受耽誤的情況，隨著中國陸續復工後，台股可見短線反彈行情，但又因歐美受疫情擴大影響，連帶台股於二月最後一周修正幅度較大，周線則修正3.4%、月線跌1.76%，相對美國跌4.6%表現仍穩健，但後續仍具不確定性影響，疫情左右市場變化與投資信心，建議短線操作應謹慎。

富蘭克林華美投信表示，科技發展趨勢不變，一旦需求端受影響，則產業獲利可能會減少，股市也可能轉向整理格局。短期建議投資選股更應審慎，建議不妨挑選大型績優權值股，如半導體、網通、資料中心、內需股、高股息殖利率等相關類別，並理性分散操作配置，或是採定期定額方式，持續布局台股科技基金，掌握後續機會。

疫情 台股

延伸閱讀

外資續賣台股 三大法人合計賣超301.6億元

台股收跌141.45點、月線連二黑 三大法人賣超301.6億

台股失守11,300點 迸量逾2,000億

台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

相關新聞

台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

美股開高反彈後翻黑，終場四大指數漲跌互見，亞股今（27）日則跌多漲少，其中台股以小漲開出後，多頭一度吹起反攻半年線號角，...

美股連跌三天 謝金河：台股靠殖利率撐盤

美股本周風雲變色，三天跌掉2,000點，不少投資人擔心連動台股的表現，對照美股急挫的走勢，台股似乎相對有撐，財訊傳媒董事...

董事會＋股利行情登場 精選10檔春暖花開潛力股

雖然今年1月～2月農曆春節行情過得並不好，但是近期各公司所召開的董事會，將會陸續公布2019年的年報獲利數字及所派發的股利。

台股下殺後該恐懼或貪婪？ 市井股神：想買到黑馬股先讀熟這些劇本

「別人恐懼、我貪婪。」或許是受到這句股神巴菲特的名言激勵，對比媒體上看到的疫情擴散恐怖消息，台股至今並未受到新冠肺炎疫情的嚴重影響。

台泥亞泥 法人強心

水泥雙雄的台泥（1101）與亞泥（1102）今（27）日股價相對大盤為強，展現買盤支撐力道。法人說，在大陸水泥產業結構持續改善下，看好台泥與亞泥高現金殖利率有望吸引評價提升。

生技保健股 葡萄王、寶齡突圍

生技股與保健產品有關的個股今（27）日表現相對突出，葡萄王（1707）、寶齡富錦（1760）股價相對走強，今天寶齡富錦一度來到86.3元，漲幅5.3%，葡萄王來到221元，漲幅也有1.8%，成為少數逆勢上漲個股。

護盤標的股 17檔扮砥柱

受到新冠肺炎疫情擴影響，美股道瓊連跌三天，跌逾2,000點，使台股今日跌破半年線，下方支撐區先看看前波低點約在11,138點和年線約在11,054點區間。統計至昨（26）日，外資連五天賣超台股，昨日加大賣超力道，大賣332.01億元，為史上第六大賣超金額，法人表示，現階段選股可朝向公股護盤標的布局。

台股失守11,300點 迸量逾2,000億

政府宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，加上MSCI季度調整將於今（27）日盤後生效，影響多頭信心，台股開高後，空方勢力大增黑，且一路下殺，終場跌141.45，收在11,292.17點，失守11,300點關卡，成交量2,017.89億。

市場憂疫情iPhone新機難產 蘋概股再度走弱

新冠肺炎疫情持續衝擊世界工廠中國及國際間的商業互動，疫情風險遲遲未能排解，市場開始擔憂iPhone今年新機恐難產，加上恐...

美股四大指數收跌 台股開盤小漲3.34點後翻黑

美股昨日開高反彈後翻黑，終場四大指數仍收跌，不過跌幅已較前兩日大幅收斂，而台股今日以11,436.96點小漲3.34點開...

九家上市公司 3月法說

臺灣證券交易所宣布，3月將有宇瞻（8271）、春源、國化、台中銀、榮成、寶隆、華夏、晶相光、弘憶股等九家上市公司，借場地自行辦理法人說明會。

盤中零股交易 10月26日上路

眾所期待台股實施盤中零股交易，上路時間拍板。證交所昨（26）日公告，新修訂上市股票零股交易辦法並獲金管會核可，確定於10月26日起實施盤中零股交易，屆時股民於一般交易時間就能買賣零股，股王大立光（3008）也能買，現有盤後零股亦將維持運作。

熱門新聞

中華電信現金股利4.226元 殖利率3.9%

旺宏記憶體價格 喊漲

外資賣不停 台股今年來失血1,500億

國巨被動元件庫存 十年最低

台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

外資看台股...保留現金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。