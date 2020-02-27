外資續賣台股 三大法人合計賣超301.6億元
美股連日下挫，加上政府宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設、MSCI季度調整將於今（27）日盤後生效，影響市場信心，台股終場以11,292.17點作收，大跌141.45點，成交量2,013.42億元，而外資續賣台股，三大法人合計賣超301.6億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超232.24，外資自營商買超0.02億元，投信賣超9.99億元，自營商（自行買賣）賣超9.42億元，自營商（避險）賣超49.93億元，三大法人合計賣超301.6億元。
今日盤中權值股表現仍相當疲弱，跌幅在0.5%至2.2%間不等，金融股稍微抗跌，傳產造紙類股續強，另外水泥雙雄走揚；整體盤面上仍以防疫概念股表現較有族群性，其餘則個股各自表現。
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