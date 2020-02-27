台股收跌141.45點、月線連二黑 三大法人賣超301.6億

美股三天跌掉2,000點，台股今（27）日開高震盪走低，權值股走弱，指數一連失守11,400點、11,300點關卡，終場以11,292.17點作收，下跌141.45點，成交量2,013.42億元；三大法人賣超301.6億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超232.24億元，投信賣超9.99億元，自營商賣超（合計）59.35億元，其中自營商（自行買賣）賣超9.42億元，自營商（避險）賣超49.93億元。

台股今日以11,436.96點開高，曾拉升至11,470.23點，但受新冠肺炎疫情嚴峻，及MSCI季度調整將在盤後生效的影響，空方氣盛，指數翻黑，午盤後再殺一波，一度下探至11,274.52點，收在11,292.17點，跌幅1.24%，周線下跌394.18點，跌幅3.37%，連二黑；月線下跌202.93點，跌幅1.77%，同樣連二黑。