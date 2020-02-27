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台股開高走低失守二整數關卡 終場大跌141點收11,292

經濟日報 / 記者葉子菁／即時報導
台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

美股開高反彈後翻黑，終場四大指數漲跌互見，亞股今（27）日則跌多漲少，其中台股以小漲開出後，多頭一度吹起反攻半年線號角，惟政府宣布中央疫情指揮中心提升至一級開設，加上MSCI季度調整將於今日盤後生效，影響多頭信心，隨即空方勢力大增，指數翻黑跌破11,400點整數關卡，而午盤過後再現一波跌勢，11,300點關卡也失守，尾盤因MSCI季度調整影響爆出246億大量，終場以11,292.17點作收，大跌141.45點、跌幅1.24%，成交量2,013.42億元。

美股開高走低，道瓊指數雖然一度反彈近460點，但是市場對新冠肺炎疫情的擔憂仍揮之不去，終場四大指數漲跌互見，道瓊三個交易日累計下跌超過2,000點。

今日亞洲主要股市表現也跌多漲少，陸股開高震盪走高逾0.5%，企圖站穩3,000元大關，日股則續下挫逾1%，台股、韓股、港股也有逾0.5%的跌勢。

今日盤中權值股表現仍相當疲弱，重量級的聯發科走跌逾2.2%，大立光走跌逾1.6%，台積電、鴻海也有近0.5%的跌幅，其餘如南亞科、國巨、可成盤中皆走跌逾3%等，僅光寶科逆勢走揚逾1.5%，傳產股表現較為強勢，包括亞泥、統一超、台泥、台化、統一、南亞也同步逆勢走揚。整體盤面上仍以防疫概念股表現較有族群性，其餘則個股各自表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，新冠肺炎疫情持續左右投資信心，加上昨日外資大賣台股，種種因素使得台股今日開高後無法有效往上攻擊，且台股連續兩日下跌量增，因此短線上盤勢上將維持弱勢走勢。

後續留意國際新冠肺炎疫情沒有明顯趨緩，另2月營收將於下周陸續公布下，短線上仍有不利因素慢慢顯見，投資人持股不宜過度追價。

台股 疫情

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