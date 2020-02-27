蔡鎮村：疫情左右股市 短線手腳要快

中國大陸境外的單日新增新型冠肺炎確診人數已經超越大陸當地，投資人對疫情消息做出反應，慘崩的美股引領台指期貨夜盤交易大幅波動。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，近期完全是疫情發展主導證券市場漲跌。交易人宜保守謹慎出手，短線操作需手腳快。

投資人心知肚明，這次疫情對經濟有不小程度的負面影響，只是在主流股突然公布消息後，市場立即過度反應而大幅波動。

美國總統川普針對疫情召開記者會，指美股將從近期崩跌走勢中恢復過來，聲稱民主黨候選人初選辯論會，才是美股遭到抛售的罪魁禍首，以及美國經濟因為美元高漲而受到嚴打擊。

蔡鎮村說，股票期貨交易人多關注個股在季報公告（法說會）之前後兩樣情。交易人宜嚴謹設定停損停利機制，因應盤中瞬息萬變的盤勢。

在外資持續大量賣超之下，台股套牢壓力不小，接著端看主要國家央行的貨幣政策及國家財政政策如何刺激經濟及穩定股市，但是貨幣貶值也將造成資金流出的疑慮。