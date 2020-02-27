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美股連跌三天 謝金河：台股靠殖利率撐盤

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影
財信傳媒董事長謝金河。記者林宸誼╱攝影

美股本周風雲變色，三天跌掉2,000點，不少投資人擔心連動台股的表現，對照美股急挫的走勢，台股似乎相對有撐，財訊傳媒董事長謝金河日前在臉書上直言，「台股最大的憑藉是高的殖利率」，「在競爭力及高殖利率的誘因下，外資占台股的比重已超過42%，這是台股的優勢。」

美股上周曾寫下歷史新高，本周卻是連跌三天，周一更是暴跌1,031點，兩天就跌掉1,911點，加上周三續跌123點，三天蒸發2,034點，分析師認為，美股重挫，除了新冠肺炎疫情之外，還有美國大選不確定性、美股價位已高、公債殖利率創新低、衰退疑慮再起等因素。

台股本周以來也是下跌的表現，但是在美股重挫逾千點的隔天，大盤指數盤中最多只跌了119點，與大多數人擔心可能要跌個300點的情況不同，謝金河就在臉書上以「美股跌千點，台股為什麼沒跌？」為題貼文表示，台股不但在25日未下跌，收盤還上漲5.36點，大多數人直覺一定又是政府在護盤！但他認為，「這是大家的刻板印象，市場最後的投資價值仍然得靠基本面」。

謝金河強調：「台股最大的憑藉是高的殖利率！」，台股為什麼不跌？這兩天，美國10年期公債殖利率只剩下1.37%，30年期殖利率也只有1.833%，一般人把錢放在定存，利息也只有1%多，此時台股滿地都是5%或6%殖利率的公司。

他舉例說，例如森鉅配4元現金股利，殖利率6.74%；三福化工配2.5元，殖利率5.43%；工業電腦的廣積配2元，殖利率4.54%；醫揚EPS10.88元，配8.5元現金，殖利率5.5%。

謝金河表示，根據元大投信的統計，過去10年台股現金殖利率平均4.23%，高居全球第一；領先英國的4.2%；比深滬股市平均2%殖利率高出一倍多；比南韓的1.54%；日本的1.8%；美國的2.36%高出許多。

謝金河說：「大多數民眾把台灣看得太衰，常常說中國大陸有多好，卻把自己說得一無是處，也讓股價一直處在相對較低的水平，散戶更害怕長期投資，一有差價就想賣出，台股也一直都在相對較低的本益比」。但是台灣因為保留盈餘要課稅，這些年企業的年度盈餘都拿出來分配，這是台股高殖利率的主因。

謝金河強調，台灣的企業經營者耐磨耐操，很多企業都是隱形冠軍，像台灣的半導體產業、手機變焦鏡頭、鞋業及成衣代工、PC、NB及白牌伺服器，台灣都居領先地位，而且很多企業的毛利率都有很顯著的提升；在競爭力及高殖利率的誘因下，外資占台股的比重已超過42%，這是台股的優勢。

謝金河說，大家都在問台股為什麼沒有跌？（指2月25日）大家都不太相信，他表示，除了把台股的優勢說一下之外，其實台股還有很多便宜的公司，這次台灣除了抗疫可圈可點外，台灣的好公司更應好好疼惜。

台股 高殖利率

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